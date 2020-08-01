金山光影藝術饗宴 朱銘美術館愈夜愈美麗

新北市府農業局與朱銘美術館合作，在金山打造北海岸亮眼的旅遊熱點，於櫻花公園、磺港魚路古道、中角灣國際衝浪基地等地，設計光雕投影裝置藝術，呈現愈夜愈美麗的視覺饗宴。

金山光雕投影藝術展今天揭幕，邀20名藝術家結合當地景觀，展出絢爛光影作品，呈現日夜不同風情。

市府農業局說，朱銘美術館變身為藝術公園，位於金山老街旁的櫻花公園，因雕刻藝術家朱銘的作品加入，變成無牆的美術館，讓藝術更貼近市民生活。

農業局景觀處表示，中角灣夜景，可以吹著海風欣賞漂流木造景旁的光雕，絕對安全。透過光影、裝置藝術、在地美食，串聯漁港、景點，盼望以美學翻轉小鎮，讓夜間遊憩金山更有新意，變成值得多留一晚深度體驗的地方。

光雕裝置藝術展即日起展至31日止，地點包括朱銘美術館、鄰近金山老街的櫻花公園、位於磺港的魚路古道，及中角灣國際衝浪基地等地，活動期間有精彩絢爛光雕投影展演，提供自由參觀。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，美術館夏夜開館已邁入第18年，深受遊客喜愛，今年與在地社區連結，活動延伸到整個金山區著名風景點，加入實境解謎遊戲和美味便當料理，是遊客全新體驗。

金山區長廖武輝表示，也與金包里社區推出金山社區小旅行，由社區導覽人員帶遊客至中角灣踏浪、喝咖啡享海景、金山小白鶴基地清水蓮花田，賞蓮花DIY蓮花凍、到磺港溫泉公共浴室泡黃金湯，在魚路古道體驗先輩徒步挑魚，金包里老街更有特色伴手禮。