體驗盤中飧辛苦 金美附幼歡呼收割稻穗

新北市金美國小附設幼兒園親師生今天在候鳥棲地稻田收割，並以台灣花布綁紮金黃色稻穗，配合舞曲在田埂上舞動。課程內容結合親手插秧、照顧良田實作，與大地藝術展演。

金美國小附幼主任張馨仁今天表示，收割季是土地課程與家鄉季節大事，今年是第5屆，透過系列農事，讓孩子體會辛勤耕種道理，並更珍惜食物。

張馨仁說，經營在地課程核心理念，是在美人山下守護孩子童年；用一畝田種下孩子對故鄉土地記憶，從插秧到收割共創屬於金美附幼孩子童年樂園。

金美附幼每年4月野薑花盛開季節，會邀家長與幼童一起插秧；結穗後，親師生一起下田，由大人收割，幼童將稻鼓脫粒、篩穀，並將稻草作為學校營造節慶意境與課程主角。

市府教育局幼教科長廖曼雲、金山區長廖武輝今天特地到場鼓勵，校長邱華璋致贈感謝卡給支持團體。除歡喜收割，金美附幼團隊老師今天發揮巧思，與家長和孩子們一同做田邊大地藝術遊戲。

親子將收割的稻穗以台灣花布捆綁成束，結合田埂形狀在巴哈的小步舞曲音樂聲中展演，並藉揮舞金黃壘壘稻穗，感恩老天爺恩賜。

家長葉小珍表示，感謝校方與農民林紅甘簽約租地，春雷環境學社跨界合作課程，打造親土、親田的自然生態與候鳥棲地，讓孩子親身體驗豐收過程。

家長段怡如說，兩個孩子都參與金美附幼的收割、共創大地藝術活動，每年都有不同感動，深切感受在田裡玩耍的童年與土地連結是如此美好。