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用路人注意！安坑輕軌墩柱、淡金路8月4日起夜間施工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
養工處在淡海新市鎮興建米蘭橋人行橋工程。圖／新北市養工處提供
養工處在淡海新市鎮興建米蘭橋人行橋工程。圖／新北市養工處提供

新北市捷運局進行「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」，預計在8月4日至31日夜間22時至隔日凌晨6時，進行懸臂工作車安裝作業，將封閉高速公路國道三號部分路段；另外，養工處將沿著淡金路施作人行步道，預計從8月10日起進行夜間施工，提醒民眾如經過相關路段，提醒用路人配合交通管制人員引導並提前改道。

捷運局表示，為配合安坑輕軌工期推展，將施作P8-15墩柱，施工期間預計封閉北上32K+480~32K+110外側車道，維持北上中間及內側車道正常通行，請行經施工路段之用路人及車輛，減速慢行，降低行車速率，並依現場指揮人員導引配合，確保行車安全。

另外，為改善淡水區淡金路及淡海新市鎮內的人行通道環境，養工處將進行淡金路輕軌鄧公站及北新站對向「米蘭及三塊厝人行橋」吊梁作業。

新北市養工處指出，淡海輕軌日前已完工開始使用，但周邊並無設置人行道，恐有安全隱憂。市府透過淡海輕軌綠山線人行自行車道整合串聯工程，將淡金路沿線各段人行道平面打通、跨橋銜接，將新設7座人行橋以串聯人行動線，同時一併整合附近住宅區、大學城、觀光點，健全淡海新市政的軌道生活圈。

養工處表示，工程範圍中，因有些路段需經過河流，但原有的橋樑已經老舊，但既有的空間無法鋪設人行道路，所以會從橋梁外側進行人行道拓寬工程，雖然工法比較麻煩，但新建設的鋼樑人行道也較堅固、安全性高。

養工處提醒，米蘭及三塊厝人行橋工程將在8月10日起至21日，每天夜間24時至翌日上午6時進行吊梁施工，將把淡金路一段79巷至新市一路三段路口封閉，提醒用路人改由對向車道調撥通行，並配合現場交通管制人員引導提前改道。吊梁作業預計在21日上午6時前完工，若遇天災等不可抗力之因素則順延，以確保工程順利執行及施工安全。

養工處在淡海新市鎮興建三塊厝人行橋工程。圖／新北市養工處提供
養工處在淡海新市鎮興建三塊厝人行橋工程。圖／新北市養工處提供

人行道 淡海輕軌

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