新北增加2不塑市場 自備購物袋消費集綠點

新北市環保局去年5月攜手蘆洲永平市場成為全市首座「不塑市場」，今天宣布板橋黃石中繼市場、林口市場也加入不塑市場行列。今明2天起一連3個周末民眾只要自備購物袋購物，可享攤商折扣或贈送等優惠，也可透過「環保集點Green Point」App加值500點綠點，不塑購物達5次加碼送衛生紙。現場有環保局「reBAG袋袋箱傳」的免費環保購物袋或紙袋，使用仍可享受優惠。

環保局辦6場綠點推廣活動，於今、明2天在黃石中繼市場；本月8、9日在林口市場；15、16日在蘆洲永平市場。首場活動環保局辦直播，由環保局秘書徐維遠搭配網紅主持人周能萱推廣活動，一個上午就送出150包衛生紙，換算已減少使用750個塑膠袋。環保局未來會爭取更多市場加入減塑，共同保護地球。

攤商也準備優惠鼓勵消費者減塑自備購物袋，如黃石中繼市場風權號牛肉店折價5元到10元；阿麗菜攤折價或送蔥、九層塔；愛淋現榨果汁加量；服飾攤商滿200元打九折。荒野保護協會減塑小組宣導師及慈濟志工也現場分享減塑購物經驗，宣導減塑保護環境的重要性。

荒野保護協會表示，民眾都認為環保很重要，執行時往往做不到，但其實生活中就可能落實。如在傳統市場減塑減廢並不困難，也能提高民眾自備購物袋習慣。