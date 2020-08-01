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新北增加2不塑市場 自備購物袋消費集綠點

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
民眾使用不塑市場免費提供的re BAG也享有優惠。圖／新北市環保局提供
民眾使用不塑市場免費提供的re BAG也享有優惠。圖／新北市環保局提供

新北市環保局去年5月攜手蘆洲永平市場成為全市首座「不塑市場」，今天宣布板橋黃石中繼市場、林口市場也加入不塑市場行列。今明2天起一連3個周末民眾只要自備購物袋購物，可享攤商折扣或贈送等優惠，也可透過「環保集點Green Point」App加值500點綠點，不塑購物達5次加碼送衛生紙。現場有環保局「reBAG袋袋箱傳」的免費環保購物袋或紙袋，使用仍可享受優惠。

環保局辦6場綠點推廣活動，於今、明2天在黃石中繼市場；本月8、9日在林口市場；15、16日在蘆洲永平市場。首場活動環保局辦直播，由環保局秘書徐維遠搭配網紅主持人周能萱推廣活動，一個上午就送出150包衛生紙，換算已減少使用750個塑膠袋。環保局未來會爭取更多市場加入減塑，共同保護地球。

攤商也準備優惠鼓勵消費者減塑自備購物袋，如黃石中繼市場風權號牛肉店折價5元到10元；阿麗菜攤折價或送蔥、九層塔；愛淋現榨果汁加量；服飾攤商滿200元打九折。荒野保護協會減塑小組宣導師及慈濟志工也現場分享減塑購物經驗，宣導減塑保護環境的重要性。

荒野保護協會表示，民眾都認為環保很重要，執行時往往做不到，但其實生活中就可能落實。如在傳統市場減塑減廢並不困難，也能提高民眾自備購物袋習慣。

「減塑同盟」策畫高正平表示，國人習慣使用塑膠袋，再努力回收也跟不上增加的使用量，所以希望從源頭做起，改變國人消費習慣，鼓勵民眾「自己購物自己袋」。

新北環保局與荒野保護協會、慈濟志工共同推廣不塑市場。圖／環保局提供
新北環保局與荒野保護協會、慈濟志工共同推廣不塑市場。圖／環保局提供
網紅主持人周能萱及新北市環保局秘書徐維遠在黃石中繼市場宣導減塑。圖／環保局提供
網紅主持人周能萱及新北市環保局秘書徐維遠在黃石中繼市場宣導減塑。圖／環保局提供
活動期間自備購物袋消費可享攤商折扣優惠，消費達5次加贈500點環保綠點及1包衛生紙。圖／新北市環保局提供
活動期間自備購物袋消費可享攤商折扣優惠，消費達5次加贈500點環保綠點及1包衛生紙。圖／新北市環保局提供
網紅主持人周能萱（右）及新北市環保局秘書徐維遠（左）在黃石中繼市場宣導減塑。圖／環保局提供
網紅主持人周能萱（右）及新北市環保局秘書徐維遠（左）在黃石中繼市場宣導減塑。圖／環保局提供

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