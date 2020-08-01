北市產生2對校長夫妻檔 在家不只談家務也談校務

台北市今舉辦109學年度中、小學校長布達暨宣誓典禮，今年共有83位新（連、轉）任校長，也產生2對校長夫妻檔，在家不只談心，如何「治校」也成話題；其中北市玉成國小新任校長楊火順出身彰化農家，2歲時父親重病，曾有富人要收養，是不識字的母親堅持栽培，把他留在身邊，最後靠教育翻身，今年55歲的他已從事教職35年，誓言為教育付出到最後一刻。

楊火順在西門國小從事教職20年，今日正式佈達，成為玉成國小新任校長。楊妻是士林國小現任校長吳明郁，夫妻倆在家不只談心，先前疫情嚴峻，每次回家都會討論開學怎麼辦、畢業典禮怎麼因應，也會聊校務，讓校務經營有多元思維；吳明郁也到場觀禮，受訪時表示不再孤單，一加一能大於二。

楊火順出身彰化農家，2歲時父親重病，當時家裡非常窮苦，曾有富家人砸重金想領養，但母親堅持再苦也要留下他，談到這裡，楊火順喉頭一哽，久久說不上話。

拚上嘉義師專後，師專老師發掘他的書法專長，本來他內向自卑，學書法有成，也四處得獎獲得不錯成就，成為國小老師後，原只想扮演好老師的腳色，後來受校長器重，提拔做行政職，輪當各處室主任後，行政歷練豐富，3年前成為候任校長，今天正式上任，誓言會做好做滿，延續恩師對他的期待。

台北市立士東國小校長連世驊將轉任至大安國小，他的妻子林瓊珠，今年從敦化國小教務主任卸任，成為北市大屯國小新任校長。林瓊珠坦言，夫妻倆話題也常是校務，每回在學校遇到親師生的問題，都會回家跟「前輩校長」討教，先生都要他自己揣摩，頂多分享經驗，再讓他自己找尋解決途徑。