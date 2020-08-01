下周六父親節！新北板橋區公所表揚25位模範父親

下周六父親節，板橋區公所今天提早表揚區內25位模範父親，也提前為全天下父親獻上祝福。

板橋區今年模範父親為柯聰明、彭朝炫、李興基；以及張永和、何火明、黃云奇、盧基村、黃玉雄、閻旋、劉進財、謝添丁、翁俊賢、張鐘聲、黃清福、劉金池、吳水賓、陳國卿、李建重、胡秋雄、陳輝雄、王正雄、詹德國、唐鴻章、林定國和柯金標。其中前3位是市級模範父親。

25位模範父親由家人陪同與會並上台受獎，民政局副局長楊志宏感謝板橋區各里長及協會推薦模範父親代表，每位模範父親背後都有一段奮鬥的歷程及家庭故事，值得學習。

區長范姜坤火表示，父親是家庭支柱，承擔許多壓力，往往將辛苦暗自吞下，藉由一年一度屬於爸爸的日子，希望子女們不吝惜表達對父親的謝意與關心。

71歲的唐鴻章出生在嘉義東石鄉，年輕時辛苦創業，也不忘5名子女的教育。他事業有成後參加天恩慈善會等公益團體，2005年擔任嘉義同鄉會長，逢嘉義遭遇豪雨水患，他募款10多萬元及20多噸救援物資賑災，協助故鄉鄉親度過難關。

64歲的李建重是九如里長，婚後扛起家中經濟重擔，養育3名子女，里長任內優化里內環境，曾獲選特優里長；也積極參與社會公益活動，幫助清寒學子、孤獨老人、弱勢家庭等。