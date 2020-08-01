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卯澳灣引爆13顆未爆彈 網路瘋傳衝天浪花如觀音顯像

聯合報 / 記者邱瑞杰/新北即時報導
海軍水下作業大隊引爆新北市貢寮區卯澳灣海底13顆未爆彈，有人覺得在海面形成的衝天浪花很像觀音顯像。圖／游春林提供
海軍水下作業大隊引爆新北市貢寮區卯澳灣海底13顆未爆彈，有人覺得在海面形成的衝天浪花很像觀音顯像。圖／游春林提供

海軍水下作業大隊引爆新北市貢寮區卯澳灣海底13顆未爆彈，在海面形成衝天浪花，場面驚人。當地里民游春林錄下畫面，友人觀看時，發現浪花很像當地居民信仰的觀音顯像，擷圖照片在網路傳播，不少人看了嘖嘖稱奇。

游春林今天說，潛水客在卯澳灣發現未爆彈，軍方勘查高達13顆。前天引爆時，他在頂樓錄下爆破畫面，事後觀看畫面，只覺得很壯觀，不覺得特別，但有朋友發現影像在某個時間點，很像觀音顯影。

卯澳灣民間信仰中心利洋宮原本主祀提籃觀音，後來也供奉媽祖，保佑地方平安，漁獲滿載。軍方引爆未爆彈，水花形成「觀音像」的消息，很快的在地方傳開，有人上傳網路引發話題。

游春林說，他反覆觀看照片，發現在朋友還沒有說像觀音像時，並不會那麼想，但經朋友一說，他跟很多人一樣，覺得越看越像。

利洋宮總幹事盧楊全說，主祀提籃觀音古時後從海中漂來，被先民請回家中供奉，後來才見石頭廟安座。這尊觀音像目前供稱在神桌最高處，因為加上披風，所以看不到裝著漁獲的提籃，後來複製的神像才露出提籃。

盧楊全說，二次大戰期間美軍飛機轟炸駛來卯澳灣的日本船艦，一般木船被炸沉，這次被發現的未爆彈，可能是當年隨船沉入海底。

地方傳說戰爭時期美軍投彈時，一說觀音，也有人說是媽祖現身「接炸彈」，免得村民死亡和房屋毀損。這次引爆未爆彈，浪花像觀音顯像，里民覺得很巧也很玄。

海軍水下作業大隊引爆新北市貢寮區卯澳灣海底13顆未爆彈，有人覺得在海面形成的衝天浪花很像觀音顯像。圖／游春林提供
海軍水下作業大隊引爆新北市貢寮區卯澳灣海底13顆未爆彈，有人覺得在海面形成的衝天浪花很像觀音顯像。圖／游春林提供

民間信仰

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