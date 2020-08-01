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台北花蓮來回400元 台北首都客運推超殺優惠

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台北、首都客運的北花線，8月將推出票價優惠，台北到花蓮來回票400元。圖／台北、首都客運提供
台北、首都客運的北花線，8月將推出票價優惠，台北到花蓮來回票400元。圖／台北、首都客運提供

疫情趨緩，國內旅遊大爆發，但民眾對搭乘客運仍有疑慮，北花客運搭乘率不佳，台北、首都客運今天起祭出號稱「史上北花公共運輸最大優惠」，從南港、板橋兩地往返花蓮，來回票只要400元，約為原價6折左右，希望鼓勵民眾多體驗大眾運輸的便利性。

台北首都客運總經理李建文說，國內疫情趨緩，零確診的花蓮成為民眾觀光消費的熱點，但是北花客運搭乘率仍未有明顯起色，端午連假只有「好第一天」，暑假至今平均搭乘率約一成五，推測還是與疫情有關，民眾寧願自駕。

為了鼓勵大眾運輸，臺北、首都客運今天起到8月31日實施北花路線票價優惠，「1071」從台北南港沿國道5號到花蓮，及「1580」從新北板橋沿國道5號到花蓮，2條客運路線，臨櫃購買來回票，全部都是400元，換算單趟只要200元。

業者表示，「1071」路線全票320元，相當於62折優惠，1580全票352元，更打了57折，是史上北花公共運輸最大優惠。

此外，中華職棒8月將有幾場比賽移師花蓮，另花蓮縣府也將在8月舉辦花蓮縣原住民族聯合豐年祭，為方便北部民眾搭乘國道客運參加活動，台北、首都客運規畫專車路線，來回票500元從台北直達會場，相關訊息將會公告在公司網頁。

李建文說，除了票價優惠，搭乘客運到花蓮，在尖峰時段行經國道5號部分路段，可享有大客車優先通行權，與自駕相比較為輕鬆，也能縮短一些行車時間；且因應疫情，車輛都會全車消毒，搭車必須戴口罩，相當重視防疫工作，歡迎民眾多搭乘。

國道客運 疫情 公共運輸

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