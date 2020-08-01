6、7月少雨 翡翠水庫集水區創近10年最低降雨量

今年入夏以來降雨量偏少，翡翠水庫統計，6、7月集水區累計降雨量，僅為歷年同期平均58%，且為近10年同期來降雨量最低的一年，但評估至今年10月底前翡翠水庫供水無虞。

至於是否水情吃緊？翡翠水庫管理局指出，經過慎操作運轉，至今天上午8時水位為154.92公尺，約同於歷年平均水位，有效蓄水量2億889萬公噸，有效蓄水百分比62.26％，依據中央氣象局未來一季氣象預報資料，評估至今年10月底前翡翠水庫之供水無虞，且可充分支援新北市板橋、新莊、土城、三峽等12個地區之用水需求。

翡管局表示，板新地區供水改善計畫第二期已於108年10月30日完工通水，因此經統計今年1月至7月，翡翠水庫支援新北市水量達1億1467萬公噸，已創下歷年同期最高支援水量。

翡管局說，雖然翡翠水庫至10月底前供水無虞，但有水當思無水之苦，籲請市民養成節約用水好習慣，從小處節水做起，珍惜寶貴水資源。