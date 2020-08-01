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新北建立專案機制　讓遭路殺毛小孩善終

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
動保處架設警示牌提醒用路人注意動物安全。圖／新北市動保處提供
動保處架設警示牌提醒用路人注意動物安全。圖／新北市動保處提供

在路邊碰上遭路殺的毛孩怎麼辦？新北市動保處與環保局合作建立專案機制，民眾若是在新北市境內發現路死動物，可撥打1999通報，由環保局人員將遺體送至動保處或鄰近動物之家，掃瞄有無晶片，決定是否要通知飼主領回，或是由動保處集體火化。

一位李姓民眾日前開車經過樹林區保安街，突然有隻狗從路邊跑出來，李姓民眾因反應不及不慎撞死狗狗。動保處表示，至6月底統計，共接獲路死動物案件16件，其中有12件是無飼主飼養，提醒民眾駕車於光線昏暗或視線不佳，應放慢車速並多留意週遭環境，以確保自身及毛寶貝的安全。

若在路上碰到因意外而死亡的毛孩，動保處表示，可先撥打1999通報，由環保局人員先至現場初步處理，並將屍體裝箱後送至動保處或鄰近動物之家確認是否有飼主，掃描有晶片者，動保處會通知飼主辦理寵物登記除戶，及遺體領回等後續事宜，如經確認飼主無法連繫上，則由動保處火化後樹葬；若掃描無晶片者由動保處集體火化。

動保處表示，該機制是從去年開始試辦，因環保局清潔隊的據點多，透過清潔隊員協助將毛孩遺體送到動物之家或是動保處，可加快處理速度。

一般來說，小型犬火化費用約1500元、大型犬5000元，狗的體重越重、火化費用也會隨著體重增加，貓體型較小，火化費用約1000元，飼主如要委託動保處協助火化，只要確定毛孩有植入晶片、飼主擁有新北戶籍、且有寵物認證卡，就可免費火化，全台僅新北市免收費。

動保人員對毛孩遺體掃描是否有晶片。圖／新北市動保處提供
動保人員對毛孩遺體掃描是否有晶片。圖／新北市動保處提供

動物之家 寵物

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