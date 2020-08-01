汐止民生線與基隆輕軌部分重疊　柯文哲：要交通部整合

捷運汐止民生線全線環評通過，最快2022年動工，台北市長柯文哲表示，包括北宜高鐵、北宜直鐵、台鐵優化、基隆輕軌、汐止民生線、板南延伸線、國道5號等，不可能每個都蓋，最後還是要交通部出來整合，他也表示，「現在問的話，怎麼想都是北宜高鐵第一優先」。

捷運汐止民生線爭論10多年，柯文哲更曾脫口是「盲腸線」、「等我有空」，昨日下午有大進展，通過捷運汐止民生線第二期路線環境影響評估，後續將進行綜合規劃報告修訂作業，提報交通部審議後，預計綜合規劃報告奉中央核定後2年開工，並以汐止至內湖的第一期優先路段施作，在核定後9年完工，加上第二期於核定後14年內完工。

柯文哲今受訪時表示，以前講過北宜高鐵、北宜直鐵、台鐵優化、基隆輕軌、汐止民生線、板南延伸線、國道5號，不可能每個都蓋，最後交通部會出面整合，他也心裡有數，認為北宜高鐵應該第一優先，但通常是第一優先決定，決定後剩下再一一處理。

柯文說，這牽涉台灣東北部的交通整合計畫，牽涉雙北、基隆、宜蘭國土規劃，最後還是要中央整合。

但汐止民生線部分路段與基隆輕軌重疊，柯文哲未正面回應是否支持該提案，僅表示，如果全部都要蓋，在汐止到南港那段會有六條軌道，「老實講，我們自己實際執政就知道這不可能」，最後還是交通部要整合，不可能每個都蓋。