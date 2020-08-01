治安零死角 費鴻泰請柯文哲編足監視器預算

台北市政府正在預算，國民黨立委費鴻泰今在臉書指出，請市長柯文哲優先編足巷弄監視器預算，新增、修護鄰里巷弄監視器系統，以強化社區民眾人身安全，促進達到「治安零死角」目標。

費鴻泰說，他日前接獲信義區民眾陳情，昨與雙和里長宋祥輝，與相關政府單位，到吳興街會勘，以解決長期該地區居民治安受威脅的問題。近五年來，台北市信義區吳興街284巷28弄ㄧ帶地區，經常發生車禍及失竊案；但是，因無監視器可調閱影片資料，讓里長及里民常常傷透腦筋，無法請警察局專業人士來找出肇事者、偷竊者等資訊，來破案解決治安問題。

費鴻泰說，參加會勘的官員表示因目前經費不敷使用，無法馬上解決此增設監視器的問題。他呼籲為強化台北市「治安無死角」，台北市政府警察局應優先編列110年預算，處理新設、維護地方鄰里監視器，以保障社區人民的居住、交通的安全。費鴻泰日前因杯葛監察院長提名人，在立法院受傷，多位里民祝他早日康復，費鴻泰說，非常感謝里民朋友們的支持與鼓勵。