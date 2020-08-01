違建不拆脫口「再逼幾個自殺就可以」　柯自認說法不妥

位於北投國內科技大廠和碩聯合科技公司將停車空間作員工餐廳，連續罰126萬仍不改善，台北市長柯文哲昨在交通會報中動怒，還揚言要「帶隊去拆」，甚至脫口「再逼幾個自殺就可以了」，外界質疑言語不當。對此，柯文哲今受訪雖自認說法「不妥當」，但他認為，這是在製造貪汙環境，最後還是基層員工頂罪，結局就是要逼死公務員。

和碩公司商辦使照在柯文哲任內發出，商辦內違建卻不斷被建管處開罰，但累積開罰126萬後，和碩仍未改善。柯文哲今受訪時仍氣憤難平，他表示，一個這麼大的公司，違建查處這麼多次，罰款多次後違建仍相當完整，根本是在製造貪汙環境。

柯文哲表示，這叫作行政裁量權，有時可以一周開一張單，也可以六個月開一張單，議員協調後，又七拖八拖，而且已經罰那麼多次，違建卻還是聞風不動，時間久了若出事，最後頂罪的還是基層員工，就是要在逼死公務員而已。

當年貴子坑開發案違建「越拆越大」，基層公務員在會勘紀錄中放水護航，柯文哲也重提往事，表示這2億元違建案，到5年後的今天還在被司法機關追殺，「為何會下令集體貪瀆要連坐三級？」就是這樣子。