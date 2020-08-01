快訊

女子2.5萬伏特高壓觸電倒臥彰化火車站 全身90％燒燙傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北防疫智慧醫療國際視訊採洽 原估3億結果搶15億訂單

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市國際視訊採購商洽會邀集11國、40家國際買主，及國內190家業者視訊商洽。圖／新北市經發局提供
新北市國際視訊採購商洽會邀集11國、40家國際買主，及國內190家業者視訊商洽。圖／新北市經發局提供

新北市政府7月28、29日辦「新北市國際視訊採購商洽會」，原本預計商機3億元，後來反應熱烈，累計有逾15億元海外潛在訂單。

新北是這場商洽會鎖定「防疫產品」、「健康促進與保健」、「智慧醫療」及「智慧居家與照護」4大主軸，邀集11國、40家國際買主，及國內190家業者視訊商洽。

經發局長何怡明表示，今年全球貿易受新冠肺炎疫情影響，動能趨緩，不過台灣防疫成效受世界矚目，連帶帶動在地防疫、健康及醫療等相關產品能見度提高，市府趁勢為業者助攻，首度採全視訊辦理國際採洽會，帶領業者在疫情逆勢中突圍搶訂單。

經發局指出，原規畫240場媒合場次，因反應熱烈增補到305場次，搶下逾15億元海外潛在訂單，為企業在後疫情時代布局全球市場打下根基。招商科坦言，買家對視訊洽商會較保守，因此估3億元，15億元在疫情期間算是表現不錯。

經發局表示，歐美地區買主因當地疫情尚未趨緩，對防疫相關產品具迫切需求。其中，美國貿易商LensMark透過視訊密集與7家業者洽談，隔日確定向旭日科技採購手套，首單測試訂單（Test Order）初估達20萬元美金。

希臘Anats S.A.有意採買醫療口罩等防疫產品，目前與福裕科技積極討論中，除單品採購外，雙邊還有機會以OEM或ODM方式合作其他防疫產品。

日韓買主多聚焦智慧醫療及照護產品，首次參與視訊採洽的日商太陽集團，因日本高齡市場成人紙尿布需求龐大，加以近來環保意識抬頭，對北之特樂銀的智慧尿布感到相當驚艷，後續有機會導入旗下多間養護機構，提升照護品質。

韓國Smart City Inc.有意採購台灣螢端智慧Kiosk硬體設備，並以台韓策略聯盟的方式進軍韓國市場，初步規畫應用於智慧醫療診間報到系統，優化體驗。另也對新北智慧眼鏡廠商感興趣，期待將5GxAR智能眼鏡融入醫療、安防等眾多領域，以輕便攜帶的眼鏡取代人員駐點監控的限制。

參與採洽會台灣廠商帝壹生醫、福裕及上博等企業表示，今年受疫情影響，海外訂單及商業活動均受到嚴重衝擊，今年雖然無法與買家直接接觸，但透過視訊會議軟體，一樣可以運用簡報及影片向買主解說產品，對未來零接觸經濟更具信心。

疫情 韓國

延伸閱讀

越南鎖國防疫 中國民眾為顧飯碗偷渡入境

MLB／大聯盟震怒 馬林魚球員傳酒吧群聚成防疫破口

MLB／主席祭最後通牒 「再不乖乖防疫就取消球季」

生醫防疫股 法人不看淡

相關新聞

癮君子當心！今天起台北市萬華區這裡抽菸直接吃罰單

台北市萬華區西門捷運廣場7月1日起已畫設為禁菸區，經一個月勸導期後，環保局今天日起，針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發，...

民汐線二期通過環評 拚後年動工

捷運民生汐止線延宕十多年，環保署昨開會審查第二期內湖至大稻埕段環境影響說明書，經委員要求通風口排氣要避開行人及加強土壤液...

汐止民生線與基隆輕軌部分重疊　柯文哲：要交通部整合

捷運汐止民生線全線環評通過，最快2022年動工，台北市長柯文哲表示，包括北宜高鐵、北宜直鐵、台鐵優化、基隆輕軌、汐止民生...

治安零死角 費鴻泰請柯文哲編足監視器預算

台北市政府正在預算，國民黨立委費鴻泰今在臉書指出，請市長柯文哲優先編足巷弄監視器預算，新增、修護鄰里巷弄監視器系統，以強...

違建不拆脫口「再逼幾個自殺就可以」　柯自認說法不妥

位於北投國內科技大廠和碩聯合科技公司將停車空間作員工餐廳，連續罰126萬仍不改善，台北市長柯文哲昨在交通會報中動怒，還揚...

新北防疫智慧醫療國際視訊採洽 原估3億結果搶15億訂單

新北市政府7月28、29日辦「新北市國際視訊採購商洽會」，原本預計商機3億元，後來反應熱烈，累計有逾15億元海外潛在訂單...

新北久占停車格將檢討會勘 公有地免費車格將陸續收費

新北市交通局今天宣布，部分巷道停車格長期遭民眾占用，新店區二十張路129巷2弄、中和區橋安街和圓通路294巷及土城區金城...

北市就服處員工持毒被逮　柯文哲：不能保證每個都聖人

台北市府員工再出包，一名現職在北市府勞動局就業服務處個管員日前持毒遭逮，而且不是初犯，外界質疑市府員工頻出問題，台北市長...

移工腦中風 她助尋親視訊打氣、歸鄉安葬

台北市社會局昨舉行北市優良社工表揚活動，有43名社工員得獎，獲得「樂在其中獎」的李佩芬在台北醫學大學附設醫院擔任社工，年...

告別單向通行！市民大道五、六段雙向通車

台北市市民大道五段至六段原為單向通行，昨起改為雙向通行，下午3時起正式通車。即日起，東往西方向車輛通過松信路口後，可繼續...

內側車道開放機車 63%子路段交安惡化

台北市已開放44條道路、64個路段，讓機車族行駛第3車道（最內側車道），但交通局最新委外研究發現，開放後，63.4%的子...

停車格畫在房子裡？北市官員：設計不合理 可註記防堵

北市建管處昨在交通會報報告今年上半年建築物附設停車空間清查成果，除了惹怒柯文哲的和碩商辦，其實不少旅館、學校、宮廟，甚至...

熱門新聞

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

號稱新北最大百貨商場！新莊宏匯廣場今試營運受考驗

曾文水庫蓄水量剩2成4憂缺水？ 南水局提醒：要防汛了

桃園本土登革熱群聚擴大 確診病例增至13人

探索夢號郵輪今抵金門 「偽出國」體驗遊客直呼超有感

新北首波安心旅遊補助今用罄 第2波4千萬元也核撥到位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。