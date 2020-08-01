新北防疫智慧醫療國際視訊採洽 原估3億結果搶15億訂單

新北市政府7月28、29日辦「新北市國際視訊採購商洽會」，原本預計商機3億元，後來反應熱烈，累計有逾15億元海外潛在訂單。

新北是這場商洽會鎖定「防疫產品」、「健康促進與保健」、「智慧醫療」及「智慧居家與照護」4大主軸，邀集11國、40家國際買主，及國內190家業者視訊商洽。

經發局長何怡明表示，今年全球貿易受新冠肺炎疫情影響，動能趨緩，不過台灣防疫成效受世界矚目，連帶帶動在地防疫、健康及醫療等相關產品能見度提高，市府趁勢為業者助攻，首度採全視訊辦理國際採洽會，帶領業者在疫情逆勢中突圍搶訂單。

經發局指出，原規畫240場媒合場次，因反應熱烈增補到305場次，搶下逾15億元海外潛在訂單，為企業在後疫情時代布局全球市場打下根基。招商科坦言，買家對視訊洽商會較保守，因此估3億元，15億元在疫情期間算是表現不錯。

經發局表示，歐美地區買主因當地疫情尚未趨緩，對防疫相關產品具迫切需求。其中，美國貿易商LensMark透過視訊密集與7家業者洽談，隔日確定向旭日科技採購手套，首單測試訂單（Test Order）初估達20萬元美金。

希臘Anats S.A.有意採買醫療口罩等防疫產品，目前與福裕科技積極討論中，除單品採購外，雙邊還有機會以OEM或ODM方式合作其他防疫產品。

日韓買主多聚焦智慧醫療及照護產品，首次參與視訊採洽的日商太陽集團，因日本高齡市場成人紙尿布需求龐大，加以近來環保意識抬頭，對北之特樂銀的智慧尿布感到相當驚艷，後續有機會導入旗下多間養護機構，提升照護品質。

韓國Smart City Inc.有意採購台灣螢端智慧Kiosk硬體設備，並以台韓策略聯盟的方式進軍韓國市場，初步規畫應用於智慧醫療診間報到系統，優化體驗。另也對新北智慧眼鏡廠商感興趣，期待將5GxAR智能眼鏡融入醫療、安防等眾多領域，以輕便攜帶的眼鏡取代人員駐點監控的限制。

參與採洽會台灣廠商帝壹生醫、福裕及上博等企業表示，今年受疫情影響，海外訂單及商業活動均受到嚴重衝擊，今年雖然無法與買家直接接觸，但透過視訊會議軟體，一樣可以運用簡報及影片向買主解說產品，對未來零接觸經濟更具信心。