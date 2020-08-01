新北久占停車格將檢討會勘 公有地免費車格將陸續收費

新北市交通局今天宣布，部分巷道停車格長期遭民眾占用，新店區二十張路129巷2弄、中和區橋安街和圓通路294巷及土城區金城路354巷、清水路241巷汽車停車格本月3日將開始計時收費，提升停車周轉率，公平分享停車位。目前雙和還有部分巷道也在評估中，預計最晚9月會有結果。

新北市許多老舊巷道停車格長期遭民眾占用停車，有的以路霸模式放置花盆、桶子等障礙物；有的甚至停放廢棄車輛，嚴重的一停就是數年，還影響環境，多次引發爭議，市府交通局決定陸續會勘，如條件允許就開始收費。

日前交通局等單位會勘相關地點，獲地方支持，決定納入收費管理，收費時間為周一至周五上午7點到晚間8點，採半小時計費10元，周休二日不收費。當地民眾則表示，大家沒有公德心想久占免費停，最後結果就是都沒的停，少數人的自私害了整體，以後就都繳費吧。

交通局停車營運科長許芫綺表示，相關的路段因停車需求高，所以畫設汽車停車格提供民眾免費停放，但卻發生停車位被久停占用，甚至停放廢棄車輛，破壞市容。納入收費管理後，將有專人按時巡查，如遇無牌或廢棄車輛，將立即通報環保局或監理機關處理，避免久停占用、環境髒亂等情況。