北市就服處員工持毒被逮　柯文哲：不能保證每個都聖人

台北市府員工再出包，一名現職在北市府勞動局就業服務處個管員日前持毒遭逮，而且不是初犯，外界質疑市府員工頻出問題，台北市長柯文哲表示，北市府有8萬名員工，不能保證每個都聖人，相信北市公務體系仍是全台最完整。

北市警方日前接獲情資，指32歲呂男涉嫌持有毒品，7月29日晚上9時許循線前往呂位於台北市士林區葫蘆街的住處執行搜索，當場起獲3包安非他命及1包安毒藥丸，依法送辦後，其現任台北市政府勞動局就業服務處個案管理員身分意外曝光，專門協助特定對象（如更生人、身障者、受暴婦女、中低收入戶等）就業。

日前建管處才傳基層涉賄，如今勞動局員工又傳爭議，柯文哲表示，「抓到就按表操課，該處罰就處罰。」他也提到，我們還是看報表，有8萬名員工，不能保證每個都聖人，但相信北市公務體系還是全台最完整。