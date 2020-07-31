桃園登革熱擴大篩檢出一人在新北工作 接觸者無症狀

桃園市長安里近來傳登革熱疫情，其中一名38歲確診女姓，屬無症狀患者，因工作往返新北市中和區嘉慶里及戶籍地桃園，新北市衛生局目前已掌握嘉慶里接觸者76人，目前均無症狀。

該名確診者，近期無國外旅遊史，假日會返回戶籍地桃園市長安里，近期自7月24日起後皆待在桃園市並未返回新北。該病例因得知桃園市長安里發生本土登革熱群聚，至擴大篩檢站進行快篩，呈現陽性確診，由於潛伏期間曾前往桃園市長安里，研判感染應與桃園市群聚有關，感染源釐清中。

為防範疫情擴散，新北市政府目前完成相關緊急防治作為，針對個案進行疫調、居住處所全棟戶內及戶外半徑200公尺的化學防治噴消與孳生源清除作業；針對個案活動範圍規畫區塊防治，執行嘉慶里、嘉穗里、民安里等3里預防性噴消與孳生源清除作業等。

新北市衛生局呼籲，感染登革熱通常會出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，民眾如出現登革熱疑似症狀應盡速就醫，並請中和區所有醫療院所提高臨床診斷警覺性，踴躍向衛生局領取免費登革熱快篩試劑。

衛生局提醒，登革熱是透過病媒蚊叮咬傳播的疾病，清除孳生源才是防治登革熱根本之道。近期午後多雷陣雨，應定期清除住家內及周遭環境積水容器避免養蚊，同時做好個人防護措施。