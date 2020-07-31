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停車格畫在房子裡？北市官員：設計不合理 可註記防堵

聯合報 / 記者楊正海／台北報導
建管處之前查到私宅占用停車空間，作為門廳使用。圖／北市建管處提供
建管處之前查到私宅占用停車空間，作為門廳使用。圖／北市建管處提供

北市建管處昨在交通會報報告今年上半年建築物附設停車空間清查成果，除了惹怒柯文哲的和碩商辦，其實不少旅館、學校、宮廟，甚至私人建築，都常有違規情形，連日前開幕的環南中繼市場，都曾經違規；官員表示，除非一開始設計就不合理，可以在執照註記防堵，不然像和碩案例其實很難抓。

改善後復原成機車停車格。圖／北市建管處提供
改善後復原成機車停車格。圖／北市建管處提供

建管處指出，市府已清查125案，其中有2案私人住宅不合格尚在改善中，屋主和建商分別被開罰6萬元與30萬元；其他都在改善中。

建管處指出，像北投一處社區住宅，將1樓機車位作為門廳使用，擺設桌、椅，車位產權仍屬建商，裁罰建商30萬元，並拆除裝潢。另外，大安區仁愛路三段一間豪宅，拆除1樓機械汽車設備改作門廳，車位所有權人是屋主，被罰6萬元，屋主已申請辦理變更使用執照，目前審核中。

日前開幕的環南中繼市場4樓汽車停車位，也被查到作為冰庫存放空間，限期改善後已移走冰庫改善完成。另外，大安區的一所高中，把無障礙停車位作為垃圾處理場；還有飯店把巴士車位塗銷改為一般車位等。

至於為何會出現有些停車格是畫在房子裡面？建管處使用科長李彧說，很多狀況在一樓，特別在靠近計畫道路的地方，一樓和道路齊平，停車最方便，違規案件比較多。且建案當時竣工，完全合法，拿到使照後，認為有其他需求，自己去做改變。

北市副秘書長李得全說，建議建管處建照科，對於一些一看就不太合理的規畫設計，例如停車位在大樓一樓室內等，在執照審查時可先註記，加強列管防堵，不過像和碩這案，怎麼防堵也防不了。

建築 北市

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