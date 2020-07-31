失聯移工因病過世 佩芬幫找家屬讓「祂」落葉歸根

台北市政府社會局今下午在舉辦「台北市優良社會工作專業人員表揚活動」，得獎者共有43名。其中在台北醫學大學附設醫院服務的社工李佩芬，曾協助一位印尼籍失聯移工，在他因病離世後回鄉落葉歸根；年僅27歲的劉宗霖，「出道」半年就遇到涉及刑案的棘手個案，他成功扮演個案、家屬、司法人員三方的溝通橋梁，一路悉心陪伴。

有10年社工資歷的李佩芬說，年初有一名移工在家中昏倒，被人送來台北醫學大學附設醫院救治，但他已失去意識，身上又沒有證件，且是嚴重腦中風，直接被轉送加護病房。

李佩芬說，當下所有醫護都頭痛，若要進行侵入性治療，誰來同意？救起後也可能變植物人，善終也要有家屬同意，且送他入院的人不是雇主，推測是失聯移工，但人都來了，醫護必須救治到底，當下便聯繫移民署，透過姓名跟護照號碼，委由這名移工的友人協助尋找家屬，輾轉聯繫上患者在印尼的兒子，才讓她卸下心中大石。

但因家屬家庭經濟不好，無法親自來台探視，李佩芬說，後來醫生用視訊跟家屬說明病況，家屬也決定要善終，過程中也協助開視訊，讓家屬跟媽媽加油打氣，雖然已經失去知覺、無法言語，但還有聽覺，患者聽到家人的呼喚，不僅眼角流淚，也有眨眼動作。

兩周後，這名移工安詳離世，遺體在印尼辦事處協助下，成功送回家鄉安葬。李佩芬說，當時不斷跟時間賽跑，很怕人走了，就什麼也找不到，「成功聯繫上家屬後，才發現錢真的是小事」，過程並非事事順遂，花了點功夫聯繫相關單位，所幸團隊間互相照應，才促成這樁美事。

獲得「衝鋒陷陣獎」的劉宗霖今年27歲，剛畢業就擔任社工，入行半年就接到棘手個案，個案本身是輕度智能障礙，家中阿姨叔叔外婆也都是智能障礙者，個案被朋友拐去嘉義，因友人有金錢借貸糾紛，涉嫌擄人，而犯下刑事案件。

當時個案媽媽前來求助，劉宗霖跟律師、法院、書記官合作，由於涉案地在嘉義，不僅陪同家屬南北跑，也陪同家屬去探監，案件上訴二審，還再去台南開庭。

劉宗霖說，智能障礙者不擅表達，有時也會有戒心，通常他會用輕鬆的方式，讓對方卸下心防，建立信任關係，但要讓對方理解法律，確實花不少時間，比如「案件審理中」，他就會改口說「這個案子還在調查，欠缺哪些要件...」，把事情說的簡單。