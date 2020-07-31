駱駝雕刻畫上潛水鏡 福連國小生彩繪童趣校園

貢寮區卯澳灣的福連國小，擁有天然的浮潛潮池，潛水更成為校內的特色教學活動，暑假期間為校園內的雕塑重新設計上色，可愛的駱駝雕刻被畫上潛水鏡，孔子衣著也換上了亮麗色彩，而在海邊的彩虹階梯也是顯眼亮麗，希望成為遊客打卡新景點。

福連國小校長梁均紘表示，福連國小位在台灣本島最東邊，學生人數少但個個充滿想像力，因為校園內的動物雕塑已相當陳舊，學校便邀集學生們發想設計，並投票選出上色參考，可愛童趣的配色與構想校方都相當尊重，大家畫起來也是繽紛又快樂。

學生的設計中，駱駝戴上學生們常用到的潛水鏡，相當帥氣，長頸鹿畫上各種功課試題，而孔子雕塑也換了新衣，多彩也不失典雅，而學校幾天下來也重新刷洗福連國小地標「彩虹階梯」，並重新上色，讓一旁自行車道路過的遊客，能開心打卡，增進地方觀光。

福連里長吳文益表示，由於7/30卯澳灣海底未爆彈，引爆危機已完全解除，當地觀光活動恢復正常，請遊客們放心前來，欣賞山海美景，騎自行車吃海鮮，感受夏季之美，前來福連國小也請注意勿亂丟垃圾，要借廁所也可向附近社區公廁來借用，讓美好環境得以保持。