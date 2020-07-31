國際金屬工藝大賽 台灣青年藝術家獲獎連連
2020新北市國際金屬工藝大賽，從19國152件作品中，選出24件獲獎展出，而台灣藝術家便榮獲其中14件，體現國內藝術家國際級的精湛手藝，而即日起至11/1，作品將在新北市立黃金博物館內展出，提供青年藝術家們展現創作的舞台。
新北市副市長吳明機表示，自2007年開始，已舉辦至第七屆的新北市國際金屬工藝大賽，於年初進行徵件，幸好未受肺炎疫情影響報名，共有19國的藝術家參與，並於今(31)日在金瓜石的黃金博物館中舉行頒獎，雖然國外選手到不了現場，仍是相當開心有過半數的台灣選手能得到獎項殊榮。
此次參賽獲獎的作品，在將來3個月於黃金博物館展出，大家倒下金沙，宣布展期開始，吳副市長也來到作品前，傾聽藝術家對金屬技法的解析和創作理念，有的運用抽象型態表達情緒態度，有的則美麗生動，在金屬的光澤下，吸引民眾駐足欣賞。
新北市立黃金博物館館長王錦華表示，藉由青年藝術家對生活的觀察，可細細品味金屬工藝的各種可能，柔軟如同令人發癢的羽毛，也能冷峻如同古老剛硬的青銅，民眾即日起至11/1都能前來黃金博物館，煉金樓一樓特展室和金水特展室參觀，多多支持台灣年輕藝術家的國際級作品。
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