大專生迴游農stay計畫 體驗石碇農村味

由行政院農委會水土保持局推動的大專生迴游農村-農stay計畫，14位來自全國各地的大專院校同學，從7/28起到7/31在石碇地區，進行了4天3夜的駐村活動，實際帶領同學到石碇農村走透透以及體驗，讓參與的學生對於有更深入的認識與了解。

今(31)日最後一天的活動中，同學們分成三組，提出了他們對於石碇這塊土地的回饋和建議，包括如何讓螢火蟲書屋變得更好，以及石碇農地的運用和產業規劃等等，看的出來每一位同學在接觸農村生活之後，都有滿滿的感觸和想法，水保局簡正工程司鄒宗儒全程聆聽三組同學們的分享，他表示非常高興青年朋友願意透過這樣的活動來到農村，也期盼能為農村帶來改變和不同的多元風貌。

螢火蟲書屋創辦人葉家豪表示，聽到同學們許多有創意的觀點後，對於農村未來發展充滿希望，雖然4天3夜的駐村體驗活動結束了，但從現在開始才是起點，歡迎每一位青年朋友一同投入農村再生行列。

水保局表示，大專生迴遊農村-農stay計畫，讓學子進入農村參與體驗後，能夠帶來不同的生活經驗，進而產生與農村的連結，希望能激發青年朋友迴游農村，為台灣農村注入新活力。