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淨海保育展現決心 立委、議員考潛水證

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
立委洪孟楷與新北市議員廖先翔學習專業潛水，目標在考取證照後，投入淨海保育，為海洋生態盡一份心力。 圖／紅樹林有線電視提供
立委洪孟楷與新北市議員廖先翔學習專業潛水，目標在考取證照後，投入淨海保育，為海洋生態盡一份心力。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市野柳長期進行軟絲與花枝保育行動，但海洋廢棄物問題相當嚴重。為讓有意願投入海洋保育的民眾，學習專業潛水並考取證照，臺灣藝術創生文化基金會提供名額，讓民眾學潛水，立委洪孟楷與新北市議員廖先翔都來報名，目標在考取證照後，投入淨海保育，為海洋生態盡一份心力。

臺灣藝術創生文化基金會提供十個名額讓民眾學習專業潛水並考取證照，連續三整天緊鑼密鼓的訓練，其中還可以見到立委洪孟楷與新北市議員廖先翔都換上潛水衣認真學習潛水。

臺灣藝術創生文化基金會董事長李永萍說，在去年接觸到海洋保育議題，去年就決心考取潛水證照，今年希望在臺灣藝術創生文化基金會影響下，能夠號招年輕人一起來守護海洋生態，也很感謝立委與議員一起共襄盛舉，以行動支持戶海洋。

立法委員洪孟楷表示，自己就在這片海洋旁長大，沒有下海真的不知道海洋垃圾問題嚴重，希望透過行動展現守護海洋的決心，也希望透過與地方一條心，要提升民眾護海洋的意識。

市議員廖先翔則是說，總是說以海洋為本，在台灣百年高度建設中，對於海洋生態卻是不夠了解也不夠重視，希望透過實際的行動，影響更多的人，一起來關注海洋生態議題。

立委洪孟楷與市議員廖先翔希望透過中央地方一條心來守護海洋的實際行動，能夠讓更多民眾重視海洋保育，而連續三天的課程今天來到第二天，十位學員們的培訓課程從早到晚。

其中一名本身就是救生員的學員分享表示，游泳與潛水分屬不同專業領域，期待在學成考取證照後能夠多一項技能為海洋、生態盡一份心力。

在第二天的課程下水前，大家也齊聚海王星碼頭為守護海洋宣示，隨後入水開始課程，並實際的潛入水底撿拾海洋垃圾，在三天課程過後十位學員就要進行專業考試，在取得專業潛水證照後，這群學員也將會為野柳保育區擔任志工潛水淨海五次，藉以發揮所長、回饋地方。

洪孟楷 海洋垃圾

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