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讓學生愛上寫作文 淡水作文夏令營登場

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所舉辦兒童作文暑期夏令營活動，讓更多學生喜歡作文，更善於表達。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所舉辦兒童作文暑期夏令營活動，讓更多學生喜歡作文，更善於表達。 圖／紅樹林有線電視提供

為讓孩子在暑假期間有正當的學習環境，淡水區公所在市民聯合服務中心舉辦兒童作文暑期夏令營活動，超過五十位國小學童報名，全都是免費參加，上課老師運用許多兒童繪本，還有小短片的教學，讓更多學生喜歡作文，更善於表達。

淡水區長巫宗仁表示，這一次共有超過五十位淡水區內的國小學童報名，全都是免費參加，除了作文會讓孩子表達能力更好，也是人與人之間的溝橋樑，而上課老師也會運用許多兒童繪本，還有小短片的教學，讓學生們更喜歡作文。

學生說，在學習之後，讓他的作文表達，可以有更多技巧寫得更加豐富，老師表示，作文能力對於孩子，在課業上會有很大的幫助，更能夠加強孩子的閱讀能力，也可以對於自我的表達能力加分，另外也可以傳達性別平等的觀念。

區長巫宗仁指出，性別平等從小教導，孩子正確的觀念，讓孩子在與同學之間的相處更加融洽，希望在暑假能夠有充實的學習活動，讓更多學生喜歡作文，也讓孩子更善於表達，增加自信心。

淡水 夏令營

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