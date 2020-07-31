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金山型男區長當麻豆 帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山
新北市金山區長廖武輝新上任，即日起與金包里社區共同推出「青春山海線，金山輕旅行－社區小旅行」遊程，透過YouBike與中巴運具2擇1，由社區導覽人員帶遊客輕鬆金山1日遊。
1日遊包括中角灣踏浪、喝咖啡享海景、小鶴基地清水蓮花田賞蓮做蓮花凍、磺港溫泉公共浴室泡黃金湯舒緩身心、魚路古道體驗過往先輩挑魚徒步前往台北士林的氛圍、獅頭山公園觀燭台雙嶼、吸收森林芬多精，最後在金包里老街購買特色甘藷伴手禮，度過完美的一天。
金山區長廖武輝表示，為響應市府振興疫後經濟，透過公部門與在地社區發展協會共同規劃社區小旅行遊程，公私協力帶動微型經濟，金山區公所攜手金包里社區發展協會，盤點金山區的好山好水、豐富的自然生態及觀光資源，在這暑期晴空萬里的好天氣，利用YouBike推出踏青漫旅行，金山區內目前設有中角灣、八德街流蘇公園、金美國小杜鵑公園等借用站，悠遊卡一卡在手就可隨時出發。
金包里社區理事長王添旺表示，與區公所共同規畫的遊程，都是金山具有指標性的景點，而社區為此也請在地文史老史培訓老中青三代及新住民導覽員，將帶領民眾走進田野鄉間，深入瞭解金山區在地農產品特色、花卉及溫泉公共浴室文化，更透過與小鶴基地合作傳達食農教育與棲地保育、地方創生等觀念，帶動地方觀光商機。社區也設計老街消費集章活動，集滿點數即可兌換限量手作小物。
社區小旅行採客製化安排，遊程費用視運具不同，300至1000元不等，15人成團，如有客製需求可致電金包里社區執行長許斌煌詢問，電話：（02）24987748，0926846843。後續社區將搭配區公所新媒體小組規畫，於臉書專頁推出「社區小旅行」景點系列介紹。
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