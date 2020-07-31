聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山型男區長當麻豆 帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供

新北市金山區長廖武輝新上任，即日起與金包里社區共同推出「青春山海線，金山輕旅行－社區小旅行」遊程，透過YouBike與中巴運具2擇1，由社區導覽人員帶遊客輕鬆金山1日遊。

1日遊包括中角灣踏浪、喝咖啡享海景、小鶴基地清水蓮花田賞蓮做蓮花凍、磺港溫泉公共浴室泡黃金湯舒緩身心、魚路古道體驗過往先輩挑魚徒步前往台北士林的氛圍、獅頭山公園觀燭台雙嶼、吸收森林芬多精，最後在金包里老街購買特色甘藷伴手禮，度過完美的一天。

金山區長廖武輝表示，為響應市府振興疫後經濟，透過公部門與在地社區發展協會共同規劃社區小旅行遊程，公私協力帶動微型經濟，金山區公所攜手金包里社區發展協會，盤點金山區的好山好水、豐富的自然生態及觀光資源，在這暑期晴空萬里的好天氣，利用YouBike推出踏青漫旅行，金山區內目前設有中角灣、八德街流蘇公園、金美國小杜鵑公園等借用站，悠遊卡一卡在手就可隨時出發。

金包里社區理事長王添旺表示，與區公所共同規畫的遊程，都是金山具有指標性的景點，而社區為此也請在地文史老史培訓老中青三代及新住民導覽員，將帶領民眾走進田野鄉間，深入瞭解金山區在地農產品特色、花卉及溫泉公共浴室文化，更透過與小鶴基地合作傳達食農教育與棲地保育、地方創生等觀念，帶動地方觀光商機。社區也設計老街消費集章活動，集滿點數即可兌換限量手作小物。

社區小旅行採客製化安排，遊程費用視運具不同，300至1000元不等，15人成團，如有客製需求可致電金包里社區執行長許斌煌詢問，電話：（02）24987748，0926846843。後續社區將搭配區公所新媒體小組規畫，於臉書專頁推出「社區小旅行」景點系列介紹。

金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供
金山型男區長當麻豆，帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山。圖／金山區公所提供

金山 溫泉

延伸閱讀

社區外牆剝落快維修 這社區獲政府補助1,577萬

閏四月沒影響好滋味 金山地瓜季8月22日登場

8月周末夜免費入館！「朱銘美術館」4處景點璀璨光影盛宴

廈門藝術家沈金山首次台灣個展 總爺藝文中心展出

相關新聞

金山型男區長當麻豆 帶你騎YouBike輕鬆1日玩金山

新北市金山區長廖武輝新上任，即日起與金包里社區共同推出「青春山海線，金山輕旅行－社區小旅行」遊程，透過YouBike與中...

號稱新北最大百貨商場！新莊宏匯廣場今試營運受考驗

新北市新莊區的宏匯廣場今起試營運，首日吸引大批人潮搶先逛。中午用餐時間每家餐廳都客滿，必須在外排隊，各層也都有人潮逛街。...

影／為萬里軟絲復育潛水淨海 半小時撈起3大袋保特瓶罐

台灣藝術創生文化基金會為萬里區近海的軟絲復育貢獻心力，基金會董事長李永萍策劃的「淨海志工潛水培訓營」，

動物怎麼叫？北市動物園辦聲音特展告訴你

動物叫聲百百種，每種動物發聲管道都不同，台北市教育局攜手台北市立動物園舉辦「聲音之美生物特展」，明天將於動物園教育中心正...

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

台北市建管處上午在交通會報中，報告建築物附設停車空間清查成果，其中位於北投的國內科技大廠和碩聯合科技公司，將築物附設停車...

新北首波安心旅遊補助今用罄 第2波4千萬元也核撥到位

國內疫情舒緩後依然無法出國，政府力推國旅，國人瘋旅遊，新北市第1波獲得4千萬元安心旅遊補助今天已用完，預向中央申請的第2...

影／市民大道直直走！五、六段雙向通車 通勤族開心

終於不用再繞道！市民大道五段至六段原為單向通行，今改為雙向通行並將於下午3點正式通車，未來東往西方向車輛通過松信路口後，...

近3年最多 北市校長12人申退16人新任

受年金改革影響，不少校長延後退休，導致候用校長無法推進，口袋名單愈積愈厚，但今年稍微緩解，北市12位校（園）長申請退休，...

大巨蛋偷跑隔音棉未拆 再罰6.5萬元

大巨蛋爭議不斷，北市府今年7月核發新建照，待遠雄向市府申請復工，卻被踢爆偷跑施作隔音棉，市府已開罰、限期拆除，遠雄也不服...

北市府挨批賴帳 燈節義交協勤費拖5個月才給

今年台北燈節於2月8日至16日舉辦，至今已5個月。議員秦慧珠接獲陳情，表示燈節協助設攤的台灣民眾黨全國後援會總會長、市政...

要學童跪著出教室 補習班挨罰

新北市五股區某知名語文補習班遭民眾爆料不當管教，一名國小女童只因被發現蔥油餅掉在地上，補習班負責人竟要求她跪著出教室。教...

新北贈育兒寶 協助幼兒發展評估

新北市民8月1日起為新生兒辦設籍或出生登記可獲贈育兒寶貝袋，協助家長評估孩子發展是否正常，以免錯過黃金治療期。恩主公醫院...

熱門新聞

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

基北3條快捷公車上路後 基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬

志工媽媽滷豬腳煮好菜 顧好員警的胃才能護民

影／市民大道直直走！五、六段雙向通車 通勤族開心

反對學甲動保園區 自救會抗議爆推擠、1人身體不適送醫

號稱新北最大百貨商場！新莊宏匯廣場今試營運受考驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。