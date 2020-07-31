號稱新北最大百貨商場！新莊宏匯廣場今試營運受考驗

新北市新莊區的宏匯廣場今起試營運，首日吸引大批人潮搶先逛。中午用餐時間每家餐廳都客滿，必須在外排隊，各層也都有人潮逛街。該廣場B1至B7總共有1267個汽車停車格、1239個機車停車格，中午時段汽車尚未停滿，不過機車滿位，不少機車停到附近人行道、路邊。另外，由於電梯無分流，民眾得排隊等電梯。

宏匯廣場共有地上11層、地下7層，引進310家品牌進駐，號稱新北市最大百貨商場。今試營運首日，不少人來搶嚐鮮，機車中午就將近停滿，不少車主直接停在外面人行道、車道紅線。下午1點時，地下7樓汽車停車場還有許多空位，但到2點時已經剩50位。

李姓民眾表示，他是新莊人，今天中午去逛逛，繞兩圈才找到車格，建議離峰、等熱潮過了再去，他表示，新莊難得有百貨公司進駐，商圈也很開闊，還是會支持。