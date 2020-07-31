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影／為萬里軟絲復育潛水淨海 半小時撈起3大袋保特瓶罐

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供

台灣藝術創生文化基金會為萬里區近海的軟絲復育貢獻心力，基金會董事長李永萍策劃的「淨海志工潛水培訓營」，

今天起展開，立委洪孟楷、議員廖先翔等潛入海底淨海，半小時內撿拾3大袋寶特瓶罐上岸。

活動今天起到8月1日在海王星碼頭舉辦，立委洪孟楷、新北議員廖先翔、國民黨新北市黨部主委黃志雄、萬里區黨部主委張慶傳、北觀處副處長金玉珍、萬里區區長粘雪琴、萬里區漁會理事長練聰明、中華漁業漁船協會理事長吳兩成等人到場支，共同宣讀「守護海洋誓言」。

李永萍表示，去年首度潛水參與軟絲復育行動，才發現層層廢漁網覆蓋珊瑚、海樹，致軟絲無法附著產卵，這是一般淨灘活動看不到的駭人景象。5月成立基金會後便積極策辦培訓營，幫助有心加入海洋志工行列的民眾考取專業潛水證後，下海清除海底廢棄物、製放竹叢礁，在海底造出片片竹林，讓軟絲安心附著產卵。

培訓課程分二階段進行。首先必須參加濳水證照培訓課程，並考取證照；其次，參與「海洋實習」，包括清除海洋廢棄物、製作投放竹叢礁，通過考驗後即可成為海洋志工生力軍，加入復育軟絲行列。

李永萍說，萬里區近海的軟絲一度因賴以繁衍的珊瑚礁被數量驚人的破漁網及海底垃圾掩蓋，瀕臨滅絕困境，幸而近年在海洋志工努力下，製作投放竹叢礁，營造類似珊瑚礁的產卵、棲息環境，讓軟絲族群慢慢回復生機。

新北市府更於今年6月公告「新北市野柳水產動植物繁殖保育區」，這是新北市第一個完全禁漁區，除了經申請同意後可有限採捕石花菜及麒麟菜，其他物種禁止以任何方式採捕，連岸際徒手撈捕、垂釣都不行，對當地的水產動植物有莫大保護作用。

為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
為萬里軟絲復育潛水淨海，半小時撈起3大袋保特瓶罐。圖／台灣藝術創生文化基金會提供

萬里 珊瑚

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