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和碩將停車場違規當餐廳 柯文哲怒：我帶隊去拆

中央社 / 台北31日電

北市柯文哲今天在交通會報上，針對和碩聯合科技公司把整層停車場違規當員工餐廳使用，說重話，「我帶隊去拆」，並質疑建管處是否有依SOP開罰，「就是這樣才會貪污啊」。

柯文哲今天出席交通會報，建管處報告「台北市建築物附設停車空間109年度清查成果」，其中和碩聯合科技公司將B1停車場違規當員工餐廳使用。

柯文哲聞言大怒。建管處解釋，和碩當時竣工時合法，但是竣工後就擅自更改用途。柯文哲得知使用執照為107年核發，說重話「所以我就更生氣了，你要說102、101年，我說啊這馬郝時代；107年已經是我的時代了」、「有時候講出來又不好聽，再逼幾個自殺就可以了」。

建管處表示，和碩原始設計圖沒有餐廳，柯文哲怒斥「所以一開始就已經打算要犯法了是不是」、「排時間，我帶隊去拆」。

建管處說，開罰和碩的金額已累積額到新台幣126萬元，除每個月裁罰30萬元，還有罰擅自裝修這一條。柯文哲質疑建管處開罰單是否有SOP，並說，「那個罰單可罰可不罰，可以一個月開一張、可以六個月開一張，就是這樣才會貪污，我們在製造一個貪污的環境」。

建管處表示，此案列管到8月底，和碩必須把餐廳設備清除、回復到停車格位的狀況。

柯文哲 貪污 北市

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