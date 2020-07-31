動物怎麼叫？北市動物園辦聲音特展告訴你

動物叫聲百百種，每種動物發聲管道都不同，台北市教育局攜手台北市立動物園舉辦「聲音之美生物特展」，明天將於動物園教育中心正式開展，精選台灣8種生物，以聲音之美為主題，融合視覺及音樂藝術，建置互動體驗，邀請民眾一同發掘生物發聲的科學原理與樣態。

園方表示，「聲音之美生物特展」收錄台灣獼猴、台灣騷蟴、五色鳥、領角鴞、臺灣熊蟬、中華白海豚、歐亞水獺及翡翠樹蛙，以聲音之美為主題，結合科學與藝術教育，從生活情境出發，讓民眾透過耳朵來聆聽大自然的聲音，用眼睛來觀察生物發聲的特性，並動手來體驗生物發聲的科學原理與樣態。

為了涵養科學探究與藝術創作精神，園方表示，「聲音之美生物特」展期5個月，每月都會舉辦亮點講堂，內容涵蓋「知了！知瞭？知」、「美妙的鳥歌聲」、「呱呱叫，夜晚聲音我最大！」、「叩叩叩，你是誰？」、「動物藝起狂響趣」等主題，從運用特展生物知識以實地探究生活中的科學，還有融合音樂律動的課程。此外，也有「動物製皂機」及「可愛拼布教學工作坊」。亮點講堂及工作坊採活動前一週開放網路報名，名額有限，額滿為止。（報名網址：https://reurl.cc/R4oRAg）。

園方說，今年也與國際知名動物星球頻道合作，邀請全球最多元線上動物知識教育平台「動物檢定」入駐特展，期間將舉辦10場「動物檢定」爭霸賽，將各種動物行為及外表特色，轉化成一題一題有趣的影片知識問答，答對者就有機會獲得動物星球頻道限量贈品。