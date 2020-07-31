和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

台北市建管處上午在交通會報中，報告建築物附設停車空間清查成果，其中位於北投的國內科技大廠和碩聯合科技公司，將築物附設停車空間作為員工餐廳，從108年限令改善卻持續違規，已連續遭罰126萬，即將斷水斷電。市長柯文哲聽了大怒，直指和碩是國際大廠，怎麼幹這種，一開始打算就要犯法，要求建管處排時間，「我帶隊去拆」。

柯文哲說，這一開始的設計很怪，這麼大的公司，怎麼會出現這種事，和碩如果今天在美國開分廠，敢幹這種事？對絕對不敢，為什麼在台灣發生這種事？

在柯文哲追問下，建管處說，這案子當時竣工時，是完全合法，竣工後業者自己改變，認為有需求，因為不會合格 ，一直被裁罰。 柯文哲說，為何蓋廠房時沒有餐廳設計？和碩在美國開，敢不敢？

柯文哲再問，時候蓋好的，建管處說，107年發的使照，柯文哲一聽更怒，「這我就更生氣了」， 若102、101年， 是馬、郝時，「但107年是我的時代了」 ，柯甚至說，有時候講出來就不好聽了，「再逼幾個自殺就可以了」，柯說後，現場一片靜默。

柯文哲指出，一開始設計就沒有餐廳是什麼意思？這是國際大廠，國際大廠怎麼幹這種事，所以一開始打算就要犯法 ，「你們不曉得我的個性」，「我跟你講，排時間、我帶隊去拆」。

為何蓋廠房時 沒有 餐廳設計？這是叫睜眼說瞎話，大家都知道這騙人，這更火大。建管處官員還提醒，一直罰到 126萬，但有接受議員關心，柯更怒，這才有貪汙，「我們在製造貪汙的環境」，可一個禮拜開一張？可以6月開一張？ 有sop嗎？柯還說，「和碩是童子賢的嗎」，他下定決心，市長排時間去拆。

對於柯文哲市長在交通會報上，針對和碩違建發表的言論，台北市政府副發言人戴于文回應，根據建管處資料顯示，和碩將整層停車場全部變更為員工餐廳，經過台北市建管處多次查處、處罰，依然故我藐視法令。

戴于文也表示市長相當震怒，認為法令無法貫徹、公權力蕩然，這樣只是讓基層難為，增加公務員執法困難，雖然北市府已經開罰126萬，但市長下令限期改善，不然依法拆除。