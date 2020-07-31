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大貓熊寶寶性別不好區分 動物園點出生殖器關鍵

中央社 / 台北31日電

乳名「柔柔」的大貓熊寶寶已滿月，台北市動物園今天指出，寶寶剛出生時性別特徵並不明顯，只能透過生殖器到肛門口的距離，以及生殖器的外部形狀才能稍稍辨別。

大貓熊寶寶「圓仔妹」、乳名「柔柔」滿月，台北市動物園舉辦命名活動。動物園表示，大貓熊寶寶在剛出生的時候，性別特徵並不明顯，只能透過生殖器到肛門口的距離，以及生殖器的外部形狀才能稍稍辨別。

動物園指出，若以生殖器到肛門口的距離差異來判斷性別，雄性是雌性的兩倍長，但是這種相對比較的方式容易混淆，還可以藉由生殖器的形狀來區別。

雌性大貓熊寶寶生殖器形狀是內凹的倒V字型，雄性則是尚未發育成熟的陰莖微微突出，隱約能看到像圓點一般的構造，未來會發育成陰莖。

動物園表示，雄性大貓熊的睪丸在20天齡之後，可以在鼠蹊部摸到顆粒感，兩、三歲後睪丸才會落到陰囊內，例如「團團」剛加入動物園時，保育員觀察到「團團」只有一側睪丸，在保育員細心按摩與護理下，另外一側的睪丸才順利進入陰囊內。

動物園指出，動物界內雌雄難辨的情況不在少數，例如狐獴剛出生時也與大貓熊一樣，只能勉強用生殖器到肛門口的距離來判斷性別；白頸狐猴即使在成年之後，依舊難以由外觀來辨識，因為雌性白頸狐猴在腹部下方有「偽陰莖」的構造，只能等性成熟後，從是否有睪丸做出區別。

動物園 貓熊 陰莖

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