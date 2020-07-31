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新北首波安心旅遊補助今用罄 第2波4千萬元也核撥到位

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市部分旅館等不到國旅補助，已經歇業。記者施鴻基／攝影
新北市部分旅館等不到國旅補助，已經歇業。記者施鴻基／攝影

國內疫情舒緩後依然無法出國，政府力推國旅，國人瘋旅遊，新北市第1波獲得4千萬元安心旅遊補助今天已用完，預向中央申請的第2波補助已同步到位，如情況良好將持續申請第3波，且將結合振興三倍券推出新優惠方案。新北旅館商業同業公會理事長曾美絹說，業界確有受益，但希望補助能夠延長，且比照離島給雙北加碼。

交通部觀光局本月起以安心旅遊補助振興國內旅遊、旅宿市場，每人限1次次每房每晚1千元住宿補助，民眾反應熱烈，業界不僅出現0元住宿方案，而且才1個月新北市第1波4千萬元補助已被申請完畢，幸好觀旅局預先向中央爭取第2波補助4千萬元已到位，可無縫銜接，與中央合作帶動觀光復甦。

另外，振興三倍券在安心旅遊活動期間使用，觀旅局整合近百家旅宿業者推出促銷方案，如用超低價格入住五星等級飯店及國際連鎖飯店，或是獲得買1晚送1晚的優惠。加上市府本月15日至12月30日加碼，在新北市境內店家消費並取得統一發票，單張發票消費金額滿200元有1次抽獎資格，累計滿3千元再抽特斯拉電動車。

曾美絹說，在政府安心旅遊補助下，市區旅館住房率比起疫情期間確實增加2到3成，不無小補。但希望政府可以考慮延長補助期間，因為7、8月暑假結束，學生客源幾乎消失，如果社團客無法進來，可能又是一波很慘，期盼政府繼續補助都會區的旅館，如今離島已經爆滿，應該多協助最慘的雙北旅館，最好比照離島再加碼。

她說，疫情期間檯面上停止營業只有4家，但實際上更多，只是有些業者愛面子以內部整修等名義休息，如果商務客不來，國旅又斷炊，恐怕情況還會擴大。

政府拚國旅補助到10月底，但新北市第1波補助1個月就用完，連忙申請第2波。圖／觀旅局提供
政府拚國旅補助到10月底，但新北市第1波補助1個月就用完，連忙申請第2波。圖／觀旅局提供

疫情 統一發票

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