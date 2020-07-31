影／市民大道直直走！五、六段雙向通車 通勤族開心

終於不用再繞道！市民大道五段至六段原為單向通行，今改為雙向通行並將於下午3點正式通車，未來東往西方向車輛通過松信路口後，可繼續直行市民大道，不需再繞道行駛八德路，不僅節省用路人時間，也能避免尖峰時段八德路交通壅塞。

2011年松山南港段鐵路地下化，市民大道五段至六段通車，但因路型因素，僅維持單向通行，導致上下班尖峰容易塞車，車流還會外溢繞進永吉路、松隆路等巷道內，讓在地居民苦不堪言，多年來地方不斷爭取開放雙向通車，去年8月終於有譜，因都審通過已年底，北市新工處斥資1900萬第二預備金進行貫通工程，今年2月開工，終於在今天正式雙向通車。

市民大道五、六段正式通車後，東往西向車輛就不用繞道行駛八德路，預期每小時可移轉小型車95輛、機車250輛的交通量，上班尖峰時段可縮短80秒、下班尖峰時段可縮短35秒，市民大道終於成為「名符其實」的東西雙向道路。

台北市長柯文哲今也出席通車典禮，他表示，過去也覺得為何每次都要繞八德路，經地方議員不斷反映，「當市長不可能知道每條路的狀況」，後來發現只要意志力夠堅定就可以解決，感謝議員提醒，討論後也確定要執行；考量通車急迫性，就不編入年度預算，動用第二預備金執行，開通後對鄰近的饒河夜市也有幫助，市民大道全線貫通。

不過，北市交工處也提醒，市民、基隆路口距離八德、基隆路口不到20公尺，因工程將儲車空間縮減，東往西方向只有配置1車道，為避免左轉車輛回堵，市民、基隆路口將東西向雙向禁止左轉，民眾可提前於東興路口，或行駛至松信路口再左轉。