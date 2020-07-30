汐止瀝青廠操作不當冒黑煙 環保局告發

麵包香味四溢、奶油香瀰漫，南港展覽館30日舉辦烘焙展，有傳統糕餅擺在設計感十足又明亮的木桌上，風格搖身一變成年輕人最喜愛的攤販，也有各大酒廠設攤讓民眾逐一試喝，「環島餐車」則賣著充滿肉汁漢堡，攤前擠滿人潮，民眾吃得津津有味。台北市長柯文哲出席時訝異表示：「也太多人了吧。」

2020-07-30 16:46