汐止瀝青廠操作不當冒黑煙 環保局告發
新北市汐止區南陽街一家瀝青廠，29日傍晚疑因操作不當，冒出黑煙直衝天際，造成空氣汙染。市府環保局表示，因業者引發空汙後未通報，稽查後當場告發並要求須改善後才可運轉。
新北市府環保局今天表示，29日傍晚接獲民眾通報，目擊汐止區南陽街瀝青廠冒黑煙造成嚴重空氣汙染。
環保局表示，該工廠主要從事瀝青拌合作業，廠房內設有空氣汙染防制設備，領有固定汙染源操作許可文件。
稽查員調查發現，29日下午5時，瀝青廠啟動空汙防制設備熱機時，疑因操作不當，於點火作業時起火燃燒冒出濃煙。
環保局表示，廠方立即啟動灑水機制，並於29日下午6時許撲滅火勢，事發後立即停機檢修，並未繼續排黑煙。但瀝青廠未於事故發生1小時內向環保局報備，已違反空氣污染防制法，當場告發並命令停止試車、要求改善。
環保局說，業者必須直至改善完妥才可恢復運轉外，環保局也將加強監督，將再進場查核是否有其他不當操作。
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