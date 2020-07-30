淡海輕軌藍海線拚年底通車 新北捷運演練災難搶救

淡海輕軌綠山線通車屆滿1周年半，年底藍海線第1期將通車，可直達漁人碼頭。新北捷運公司近日會同交通局、捷運局及警察局合109年度下半年多重災難模擬演練。以年底將通車的藍海線1期V26漁人碼頭站為演習場地，模擬行駛中列車受小客車撞擊，造成列車出軌以及旅客受傷，各單位加入救援的情況。

演練設定一輛漁人碼頭開往紅樹林列車行經淡水中正路二段路口時，遭小客車撞擊車頭。行控中心調配支援，從旅客救助到設施復原，排除緊急狀況，也要兼顧列車正常營運，事故路線調度單線雙向通車。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，藍海線會新增V26漁人碼頭站、V27沙崙站、V28台北海洋大學站，延伸紅樹林至淡海新市鎮路網。演練內容考驗人員應變調度能力、列車復軌、旅客疏散及警消單位橫向聯繫，也加強線上人員熟悉降級運轉、緊急事故通報程序。