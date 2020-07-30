北市府：京華城容積率不變 尊重業者新方案

台北市都委會今天研議京華城容積率案，討論後認為容積率560%不變，業者提法定容積1.5倍新方案，主委彭振聲說，尊重但依程序申請，都發局初步換算新方案容積率約840%。

八德路4段附近京華城購物中心前身為唐榮鐵工廠，29年前創下工業區變更商業區首例，後來威京集團再透過都市計畫變更、捐地，在台北市長柯文哲任內爭取到原容積率392%，改為560%。

台北市都市計畫委員會今天研議京華城容積率案。資料顯示，京華城去年底拆除，業者認為北市府原都市計畫內容有異，樓地板面積應是12萬餘平方公尺，換算容積率678%。業者今年向北市府陳情容積率應為678%，都委會5月審議、6月開專案小組討論。

都委會資料指出，京華城因不服北市府原都市計畫內容，曾提訴願，被內政部駁回；京華城提行政訴訟，台北高等行政法院今年7月駁回。

擔任專案小組都委會委員認為，京華城容積案法院判決已出爐，相關程序皆完備，原容積率560%不應更動，建議業者透過其他都更獎勵爭取容積率。

京華城代表在會議時陳情，希望參照都市計畫法及相關獎勵規定，新方案的建築容積以不超過法定容積率1.5倍為上限。

主委、副市長彭振聲表示，都委會不可能以陳情案作決議，應依循法定程序，業者要擬細部計畫跟都發局提案，再送都委會審議。他說，京華城仍維持容積率560%，尊重業者提出新方案，後續申請容積獎勵應符合公共性、公益性。

都發局指出，業者若透過其他方式申請容積獎勵，初步換算容積率約840%，仍依業者購買容積率費用及核算為準，且需經法定程序審議。