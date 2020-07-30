汐止秀豐市場進出不方便 地方盼無障礙坡道

新北市汐止區秀豐市場，位處於鐵路高架橋下，平常來採買的婆婆媽媽很多，生意很好，但是進出的出入口高低落差很大，不論是拉菜籃或是身障人士進出都不方便，今(30)日市議員廖先翔服務處會勘，尋求設無障礙坡道的改善方式。

秀豐市場自治會長施秀錦表示，市場這邊常常有採買民眾因為坡道不平受阻，非常不方便，因為高低不平，對身障民眾也很難通行，希望透過市議員廖先翔服務處和市場處來協助改善，希望給通行民眾一個方便的無障礙坡道。

相關人員會勘實際進出入口的位置，發現內側屬於市場處向台鐵承租的用地，再往外部分還有道路用地，若要進行無障礙坡道的施工，必須向道路主管機關取得許可。

由於要施作無障礙坡道的位置還未確定能否取得施作核可，市場處會回去後跟主管機關溝通，討論出可行的解決辦法，或是採用較為簡便的活動式坡道，希望可以帶給民眾方便又安全的進出通道。