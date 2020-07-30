閏四月沒影響好滋味 金山地瓜季8月22日登場

今年正好碰到農曆閏四月，以往閏月在農產季前，農產收成都會受到影響。但一年一度的金山地瓜季將在8/22開跑，雖然今年的金山地瓜季相較往年晚了一些，不過地瓜的好滋味不受影響，活動內容更是比往年更豐盛，歡迎民眾來逗陣一起玩。

汪汪地瓜園賴家華指出，以首批種下的地瓜來說，現在正好到了期間採收，結球率沒有明顯降低，不過卻也發現有少數大約百分之三到五比例的地瓜，熟成度略微不足，口感會讓人感覺到地瓜好像有一層厚厚的殼包覆著鬆軟的內心，除了幾顆地瓜有這樣的口感之外，對於整體地瓜收成都沒有太大影響。

金山區長廖武輝說，一年一度的地瓜季也將在8/22開跑，今年還有首創星光窯，讓喜愛控窯的民眾白天遊金山、晚上還可以烤地瓜，雖然今年的金山地瓜季相較往年晚了一些，不過地瓜的好滋味不受影響，地瓜季的活動內容更是比往年更豐盛，白天可以金山農村體驗、美食品嚐、景點漫遊，夜間還有星光窯可以闔家團聚烤地瓜，因此不論閏四月是否影響地瓜收成，暑假期間到金山從白天玩到夜晚也絕對不會受到影響。