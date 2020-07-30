推展文史獲肯定 瑞芳柯茂琳獲市級模範父親

瑞芳區猴硐地區的礦業歷史，常因貓村觀光而有被忽略，今年瑞芳區的市級模範父親柯茂琳，退休後仍持續堅守礦業導覽的工作，將礦坑回憶，一一帶給前來造訪的外地人，柯茂琳除了家庭子女事業有成，也擔任光復社區理事長，宣揚在地文史功不可沒。

光復里長周晉億表示，光復里是侯硐火車站的所在，包括瑞三整煤場、本礦坑口等重要歷史古蹟保存著，貓村也是里內的看點之一，社區理事長柯茂琳致力推廣礦業文史的導覽、展示活動，為地方貢獻良多，家庭和樂、子孫有成，因此特別推舉他成為瑞芳區今年度市級模範父親。

年過七旬的柯茂琳，與許多礦業打拚夥伴，為了讓過去侯硐地區的礦業文史，不要隨耆老過世而消失，身為「礦工知識寶藏」的他們擔任免費導覽志工，為遊客講解過往一景一物，從整煤場到礦車的鐵軌輾轍器，遊客們跟隨他們的回憶來到舊時礦工宿舍，當時一家大小擠在小小房間的場景歷歷在目，摘下路邊自然生長的蓮霧，鄉下人的純樸率真讓遊客們印象深刻。

瑞芳區市級模範父親柯茂琳表示，礦工們在退休之後，懷抱熱忱回到自己原來的辦公地，看到每位遊客興嘆的神情都滿是成就感，未來期望有年輕人回來家鄉接手在地文史的傳承，創造有趣看點，吸引遊客不只是來賞貓，還能更多親近當地的礦村風貌。