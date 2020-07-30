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雙柑公路平林里段鋪平 加設斑馬線更安全

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪平林里長黃添松要求雙柑公路鋪面改善計劃完工，新的斑馬線保障巷弄里民的出入。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪平林里長黃添松要求雙柑公路鋪面改善計劃完工，新的斑馬線保障巷弄里民的出入。 圖／觀天下有線電視提供

最近雙溪三寶之一的野薑花在雙柑公路邊盛開，而平林里辦公室提出雙柑公路鋪面改善計劃，由公所及市府養工處分段處理並全部完工，嶄新的鋪面不僅高度統一、不再有坑洞，更畫設新的斑馬線保障巷弄里民的出入，左鄰右舍對此都讚譽有加。

雙溪區雙柑公路，又稱北38線，是柑腳地區、內外平林居民通往雙溪市區的要道，但自從台北縣升格唯新北市後便未鋪過新鋪面，導致一有坑洞就修修補補，馬路高低落差大，容易造成事故，因此在地平林里長黃添松便在市長行動治理時向公部門提出，盼能解決民眾長期困擾。

平林里長黃添松表示，在中正隧道口自梅竹蹊路的交叉路口前，已在去年做好新鋪面，而後面包括埔尾一直到台二丙線路口，則是在上週鋪好完工，在地居民不僅感嘆馬路鋪得迅速又平整，還顧慮到鄰舍出入畫設了安全標示。

目前雙柑公路與台二丙的入口處，因位路幅較小，仍是有車速過快、會車易發生危險的狀況，請用路人小心注意，而平林農場附近路邊的野薑花悄悄盛開了，民眾也請留意往來的車輛再做欣賞。

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