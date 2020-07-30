快訊

賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

【基隆輕軌路3】藍綠選舉都狂開支票 爭了20年卻只有變調捷運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人口數持續正成長 新北預估今年人口增加可破萬

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
台灣今年1至6月全國人口數成長首次出現「死多於生」，但根據新北市民政局統計，新北市人口持續正成長，今年上半年人口仍增加7950人，圖為民眾前往戶政事務所辦理結婚登記。圖／新北市民政局提供
台灣今年1至6月全國人口數成長首次出現「死多於生」，但根據新北市民政局統計，新北市人口持續正成長，今年上半年人口仍增加7950人，圖為民眾前往戶政事務所辦理結婚登記。圖／新北市民政局提供

台灣今年1至6月全國人口數成長首次出現「死多於生」，但根據新北市民政局統計，新北市人口持續正成長，今年上半年人口仍增加7950人，民政局長柯慶忠表示，新北持續推動各項重大建設與完善政策，預估今年人口可增加超過1萬人。

日前內政部公布全國109年1至6月的人口相關數據，有5個月的死亡人數高於出生人數，上半年死亡比出生多出近9000人，且因疫情關係，上半年國際遷出人數比遷入多出1萬6026人，出現國際遷移負成長，今年人口恐將正式出現負成長。

根據新北市統計，今年1至6月的出生數1萬2814人，高於死亡數1萬2403人，遷入人數8萬6344人、遷出人數7萬8805人，上半年總計增加7950人。

其中，以林口區人口增加2776人為最多，其次為淡水區2457人，林口地區商業發達，包含三井Outlet等大型商場進駐，世大運結束後，林口社會住宅持續使用，吸引人口移入；淡水受到淡海新市鎮開發、淡海輕軌啟用運行，帶動當地發展。

戶政科長顏耀明表示，新北市設籍人口至今年6月底人口已達402萬6646人，與2010年相比成長超過12萬人。雖受少子化及人口老化影響，自然增加數呈現日愈減少的趨勢，但今年1月至6月的出生數較死亡數多411人，按過去下半年新生兒較多的趨勢，加上上半年疫情影響，居家辦公人數上升，推估今年新北市人口自然增加數仍可保持正成長。

顏耀明指出，在國際遷徙方面，今年上半年受疫情衝擊，各國封鎖國境、航空減班，國際間之人口遷徙與流動也影響新北市的社會增加，參考過去3年人口統計資料，每年新北市自國外遷入人數皆超過8000人，去年更成長至8849人，今年上半年僅遷入1904人。

另外，過去3年遷出國外平均一年9603人，109年上半年已遷出5306人，其中許多為旅居國外出境2年以上未入境，依戶籍法規定，戶政機關應行催告程序後再代辦遷出登記，因此遷出人數較往年高。

民政局長柯慶忠表示，新北市108年起以安居樂業為主軸大力推動相關政策，並致力改善交通建設，吸引許多外縣市人口遷入新北設籍，讓人口社會增加數穩定上升，今年上半年雖受疫情影響，遷入數較去年同期減少，但新北市持續推動各項重大建設及完善政策，上半年淨遷入已達7539人，預估今年社會增加數可超過萬人。

台灣今年1至6月全國人口數成長首次出現「死多於生」，但根據新北市民政局統計，新北市人口持續正成長，今年上半年人口仍增加7950人，圖為民眾前往地政事務所辦理業務。圖／新北市民政局提供
台灣今年1至6月全國人口數成長首次出現「死多於生」，但根據新北市民政局統計，新北市人口持續正成長，今年上半年人口仍增加7950人，圖為民眾前往地政事務所辦理業務。圖／新北市民政局提供

延伸閱讀

嘉縣有客家人口卻不能用客庄券 議員陳柏麟望放寬限制

通靈少女指點迷津！新北拍宣傳片 開課解決廟務問題

土城里長連續13年辦免費夏令營 開放報名就秒殺

三倍券夯詐騙集團蠢蠢欲動 民眾接「戶所」電話問個資

相關新聞

人口數持續正成長 新北預估今年人口增加可破萬

台灣今年1至6月全國人口數成長首次出現「死多於生」，但根據新北市民政局統計，新北市人口持續正成長，今年上半年人口仍增加7...

貢寮13枚未爆彈今成功爆破 海軍水下作業曝光

海軍司令部今（30）日表示，海軍今日派遣一九二艦隊水下作業大隊人員赴新北市貢寮區卯澳灣海域，協助處置水下13枚未爆彈，在...

台北燈節拖欠義交協勤費21萬 議員批：史上最賴帳

台北市觀傳局今年2月8日至16日舉辦台北燈節活動，市議員秦慧珠接獲義交陳情，其中「省城隍廟燈區」的活動結束5個月，市府竟...

北市議會工程漏雨成水濂洞 議員酸：國父看了都流淚

台北市議會是許多政治明星的搖籃，近期議會大樓5樓圓頂進行整修工程，一遇午後大雨，經常漏水，有時雨水甚至直接從議事廳圓頂落...

影／北市增設AI交通偵測器 車禍事故不怕塞塞塞

台北市交通局去年利用AI影像辨識技術，在內湖科學園區、南港工業園區及中正高中附近10個路口設置智慧化號誌，今年初推動智慧...

烘焙展香味飄散 柯文哲驚訝人潮多

麵包香味四溢、奶油香瀰漫，南港展覽館30日舉辦烘焙展，有傳統糕餅擺在設計感十足又明亮的木桌上，風格搖身一變成年輕人最喜愛的攤販，也有各大酒廠設攤讓民眾逐一試喝，「環島餐車」則賣著充滿肉汁漢堡，攤前擠滿人潮，民眾吃得津津有味。台北市長柯文哲出席時訝異表示：「也太多人了吧。」

試停期滿 新北市二重公園地下停車場8月1日起收費

新北市三重區二重公園地下停車場經過1個多月免費試停，8月1日起收費營運，汽車臨停每小時30元、機車每次20元。

疫情衝擊弱勢 新北庇護展售會8月1日登場

新冠肺炎疫情衝擊產業包括各庇護工場，新北市勞工局8月1日在板橋車站地下B1廣場辦「振興x愛，新北庇護最愛爸比」特賣會，邀...

大受歡迎！新北「熊猴森樂園」延長1小時關燈

新北大都會公園「熊猴森樂園」從7月25日開放使用，因許多民眾反映希望延長開放時段，新北市高灘地管理處表示，從明日起將延長...

民眾黨後援會長欠義交費市府幫付？ 北市：議員誤會了

今年台北燈節落幕已5個多月，不過台北市議員秦慧珠踢爆，在台北燈節中擺攤的台灣民眾黨全國後援會總會長、北市府市政顧問謝俊洲...

米克斯長出大如籃球的腫瘤　她好心帶回看診切除並認養

在五股動物之家待了5、6年的米克斯妞妞，因為身上的腫瘤大如籃球，讓認養的機率大幅降低，志工王愛中把妞妞帶去看診、切除腫瘤...

建啤開發案恐喊卡？北市否認：唯一爭議點僅古蹟保存

台北市政府4年前原本與台灣菸酒公司，共同宣布要將建國啤酒廠開發成為「啤酒文化園區」，但行政程序走到最後簽約階段，北市府遭...

熱門新聞

遊覽車晚間載21名抵台外籍人士住嘉縣防疫旅館民眾疑慮

中市議員張彥彤全家鉛中毒 父親前議長張宏年住院中

台中燒鵝老闆中威力彩頭獎？ 臉書「不能再說太多了」

不滿和美鎮未商量就發振興禮金 彰縣3鄉市長退出聯誼會

清大桃園醫院落腳機捷A16旁 地點曝光地方歡迎

基隆輕軌爭議社群炸鍋為哪樁？2綠議員槓上藍前立委

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。