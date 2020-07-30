人口數持續正成長 新北預估今年人口增加可破萬

台灣今年1至6月全國人口數成長首次出現「死多於生」，但根據新北市民政局統計，新北市人口持續正成長，今年上半年人口仍增加7950人，民政局長柯慶忠表示，新北持續推動各項重大建設與完善政策，預估今年人口可增加超過1萬人。

日前內政部公布全國109年1至6月的人口相關數據，有5個月的死亡人數高於出生人數，上半年死亡比出生多出近9000人，且因疫情關係，上半年國際遷出人數比遷入多出1萬6026人，出現國際遷移負成長，今年人口恐將正式出現負成長。

根據新北市統計，今年1至6月的出生數1萬2814人，高於死亡數1萬2403人，遷入人數8萬6344人、遷出人數7萬8805人，上半年總計增加7950人。

其中，以林口區人口增加2776人為最多，其次為淡水區2457人，林口地區商業發達，包含三井Outlet等大型商場進駐，世大運結束後，林口社會住宅持續使用，吸引人口移入；淡水受到淡海新市鎮開發、淡海輕軌啟用運行，帶動當地發展。

戶政科長顏耀明表示，新北市設籍人口至今年6月底人口已達402萬6646人，與2010年相比成長超過12萬人。雖受少子化及人口老化影響，自然增加數呈現日愈減少的趨勢，但今年1月至6月的出生數較死亡數多411人，按過去下半年新生兒較多的趨勢，加上上半年疫情影響，居家辦公人數上升，推估今年新北市人口自然增加數仍可保持正成長。

顏耀明指出，在國際遷徙方面，今年上半年受疫情衝擊，各國封鎖國境、航空減班，國際間之人口遷徙與流動也影響新北市的社會增加，參考過去3年人口統計資料，每年新北市自國外遷入人數皆超過8000人，去年更成長至8849人，今年上半年僅遷入1904人。

另外，過去3年遷出國外平均一年9603人，109年上半年已遷出5306人，其中許多為旅居國外出境2年以上未入境，依戶籍法規定，戶政機關應行催告程序後再代辦遷出登記，因此遷出人數較往年高。