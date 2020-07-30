烘焙展香味飄散 柯文哲驚訝人潮多

麵包香味四溢、奶油香瀰漫，南港展覽館30日舉辦烘焙展，有傳統糕餅擺在設計感十足又明亮的木桌上，風格搖身一變成年輕人最喜愛的攤販，也有各大酒廠設攤讓民眾逐一試喝，「環島餐車」則賣著充滿肉汁漢堡，攤前擠滿人潮，民眾吃得津津有味。台北市長柯文哲出席時訝異表示：「也太多人了吧。」

香氣撲鼻異國美食

南港展覽2館30日化身食物市集，一進展場空間就被撲鼻而來的香腸、培根等味道吸引，肉類攤販有充滿躍躍欲試眼神的民眾，也有200年招牌、以大型橡木桶釀製的林德曼酒廠啤酒商、賣著來自威尼斯、草莓風味氣泡酒的進口酒商等。還有以在地鐵觀音茶製作冰淇淋的茶類商及麵包商，食品種類目不暇給。

大批民眾擠滿攤位一窺麵包名店的一之軒，如何用人工智慧系統幫客人結帳，只要把在選好的一盤麵包，放到盤狀系統裡，AI智慧就能協助你付款找零。應景的中秋一條街則有百年糕餅老店李亭香、鄭興珍，烘焙名店拉菲樂、丹麥之屋、法蘭司、、丹蜜爾、二和珍等店進駐。

台北市長柯文哲上台致詞時表示，2020年許多國外廠商無法來台參展，但因為台灣食品產業發達，仍可以正常舉辦，「這是防疫最了不起的地方。」現場滿坑滿谷的人也讓他驚訝說：「今天不是禮拜四嗎？人怎麼會這麼多？」他補充說，台灣烘焙業1年有600億產值，還有像吳寶春透過麵包征服全世界的例子。

台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓則表示，參展廠商都十分珍惜這個機會，因為這可能是2020年世界上唯一一場的烘焙展。現場充滿各種食物香氣，也吸引不少民眾排隊等看廚師現身教學的食譜書攤、麵粉香溢四溢的麵包攤位，還有月餅DIY體驗、中秋一條街等攤販，鼓勵民眾使用振興券消費，振興烘焙業。

現場也特別規劃疫情後消費趨勢的攤販，讓烘焙餐飲業者進行產業創新的轉型思考。如曾完成餐車環島創舉，如今搖身一變成大型餐車的「巧克熊」環島餐車，可愛的外觀讓小朋友直呼好可愛，還有一手包辦賣咖啡、原物料、甜點複合式餐飲的「咖啡島Coffeeland」等。

可愛造型的環島餐車巧克熊的攤位讓小朋友直呼可愛。（photo by 施凱文／台灣醒報）

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