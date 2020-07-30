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貢寮13枚未爆彈今成功爆破 海軍水下作業曝光

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
水下作業大隊利用Ｍ1爆藥包連結支索，準備引爆未爆彈。圖/國防部
水下作業大隊利用Ｍ1爆藥包連結支索，準備引爆未爆彈。圖/國防部

海軍司令部今（30）日表示，海軍今日派遣一九二艦隊水下作業大隊人員赴新北市貢寮區卯澳灣海域，協助處置水下13枚未爆彈，在現地執行爆破，達成任務。

但針對這13枚神秘未爆彈來歷，海軍雖曾試圖作判斷，但因外觀鏽蝕嚴重，最後仍無法釐清彈種或年代。

海軍司令部指出，經由漁業署、海巡署、新北市漁業處、貢寮區公所、貢寮區漁會、東北角風景管理處、福連國小、福連里長等中央及地方相關單位共同研議， 由於未爆彈已沉置多年，鏽蝕嚴重，採現地引爆最安全方式處理。

海軍表示，今日10時15分，海軍水下作業大隊完成爆燬作業，並於14時再次下水檢查確認13顆未爆彈均已徹底完成爆燬，能提供當地居民、學生、遊客及漁民安全生活環境。

軍聞社報導，水下作業大隊隊員水械上士沈宬佑表示，爆破任務前期作業先搜索砲彈確切數量後，針對彈種做判斷，並定標砲彈位置，完成爆破計畫後，隊員們利用Ｍ1爆藥包連結支索，向上牽引到水面上的主索，以無線遙控引爆器子機引爆。

他表示，這次的爆破任務，未爆彈的數量是過去的好幾倍。

貢寮區福連里里長吳文益表示，感謝專業的水下作業大隊隊員，因為他們不畏艱難執行此次爆破任務，讓里民能夠平安生活。

海軍司令部也感謝中央及地方相關單位通力合作，使此次任務圓滿順利完成。

海軍今日派遣一九二艦隊水下作業大隊人員赴新北市貢寮區卯澳灣海域，協助處置水下13顆未爆彈，在現地執行爆破。圖/海軍司令部提供
海軍今日派遣一九二艦隊水下作業大隊人員赴新北市貢寮區卯澳灣海域，協助處置水下13顆未爆彈，在現地執行爆破。圖/海軍司令部提供
水下作業大隊以無線遙控引爆器子機引爆。圖/海軍提供
水下作業大隊以無線遙控引爆器子機引爆。圖/海軍提供

海軍 貢寮

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