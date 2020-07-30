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北市刺激消費 8/1起推友善店家集點抽獎

中央社 / 台北30日電

北市產業局今天宣布，從8月1日至10月31日止，與近300間友善店家合推消費集點抽獎活動，每個月抽知名電動機車一輛，獎品還包含55吋液晶電視等，期望更多民眾到台北消費。

台北市政府產業發展局舉辦「台北友善店家─當肯帶你走」記者會指出，為營造友善購物環境，從民國105年招募友善店家，至今年6月底，累積逾650間友善店家及場館，將持續招募。友善店家提供包含外語友善、行動裝置充電、性別友善、寵物友善、友善廁所等15項友善服務。

產業局今年與知名插畫家當肯合作，繪製3種串聯不同友善類別角色，並與抽獎活動串聯，跟近300間友善店家合作推出消費集點抽獎活動。消費集點抽獎從8月1日至10月31日止，活動包含「1點月月抽」、「月月加碼抽」及「消費集點總抽獎」。

產業局指出，民眾活動期間到友善店家消費滿新台幣100元可獲抽獎資格，獎品包含限定款手機架等；到3間友善店家單筆消費滿100元，集3點可抽當肯插畫包膜Gogoro VIVA Lite機車及專屬安全帽，每月抽出一輛，還有總抽獎，包含液晶電視等獎品。活動可上「我是商Ya人」臉書（Facebook）專頁查詢。

出席記者會的台北市副市長黃珊珊致詞時說，盼透過抽獎活動讓更多民眾知道台北市是好玩、好吃的地方，且有許多友善店家，期望更多民眾到台北消費。

集點 北市 記者會

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