台北燈節拖欠義交協勤費21萬 議員批：史上最賴帳

台北市觀傳局今年2月8日至16日舉辦台北燈節活動，市議員秦慧珠接獲義交陳情，其中「省城隍廟燈區」的活動結束5個月，市府竟還積欠21萬元義交協勤費，且當初是由台灣民眾黨全國後援會總會長、北市府市政顧問謝俊州出面居中協調協勤費，陳的身分特殊。對此，北市觀傳局長劉奕霆指出，前兩天攤商已經將協勤費交給市府，市府再轉交給義交，已經解決。

秦慧珠指出，她今年5月獲台北市義交大隊陳情，觀傳局在燈節期間臨時額外申請義交協勤，總計231名義交、427人次協勤，協勤時數為914.5小時，協勤費21萬335元，但歷經近5個月仍，所有義交遲遲未收到協勤費。

秦慧珠指出，燈節前兩天2月6日，觀傳局突然通知警察局，恢復原本因疫情取消的攤販市集規畫，並加長營業時間為燈節期間2月8日至16日，每日11時至23時，要中正一分局規畫及執行交通疏導，且在2月7日燈節西區全區會勘時，發現武昌街攤販市集南北兩側搭設棚架，不利車輛通行，因此觀傳局要求中正一分局更改交通管制時間，增派義交。

秦慧珠指出，中正一分局於2月7日晚間7時許臨時聯繫義交大隊，提供最新規劃的義交崗位表，並告知協勤費與燈節承包廠商無關，由武昌街攤商謝俊州會長負責，請義交大隊自行聯繫。而義交大隊將初估約需義交協勤費22萬餘元，連繫中正一分局提供的窗口武昌街攤商謝俊州會長，並獲得謝承諾付款。但應付的款項卻賴帳近四個月，義交紛紛找上她陳情。

秦慧珠還踢爆，原本她今天為此召開記者會，劉奕霆才火速領錢幫忙「墊付」16萬元，剩下的5萬還是交通大隊以公款簽辦支付。但劉奕霆解釋，是攤商已經將協勤費交給市府，再轉交義交。

對此，謝俊州強調，此事和他是民眾黨全國後援會總會長的身分無關，他只是協調窗口，本來燈會結束後會付款，但攤商們問21萬從何而來，路段前後只有2個崗哨，怎麼會需要這麼多錢，事後他認知是有8個崗哨，但攤商們仍有意見，認為該路段本來就是封閉路段，周邊中山堂是其他燈區也已經封路，為何還要付義交協勤費用，因此一一排解這些問題。謝俊州強調，他是西門町人，跟挺柯文哲、和柯文哲的交情沒有關係。