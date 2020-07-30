試停期滿 新北市二重公園地下停車場8月1日起收費

新北市三重區二重公園地下停車場經過1個多月免費試停，8月1日起收費營運，汽車臨停每小時30元、機車每次20元。

早年二重疏洪道都是農地，依法不得興建停車場或活動中心，後來都市快速開發，卻發現嚴重缺乏停車場，前年市府興建二重埔活動中心，下方則規畫設置停車場，一次解決民眾活動、停車需求。當地鄰近二重親水公園、大都會棒球場及疏洪荷花公園，未來可供遊客停車。