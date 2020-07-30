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試停期滿 新北市二重公園地下停車場8月1日起收費
新北市三重區二重公園地下停車場經過1個多月免費試停，8月1日起收費營運，汽車臨停每小時30元、機車每次20元。
早年二重疏洪道都是農地，依法不得興建停車場或活動中心，後來都市快速開發，卻發現嚴重缺乏停車場，前年市府興建二重埔活動中心，下方則規畫設置停車場，一次解決民眾活動、停車需求。當地鄰近二重親水公園、大都會棒球場及疏洪荷花公園，未來可供遊客停車。
二重公園地下停車場造價2億6400萬元，規畫地下2層，有207個汽車格、54個機車格，全場採用智慧停車系統如車牌辨識、車位在席情況、剩餘車位及樓層轉換等。今年6月22日交通局宣布開放免費試辦，7月抽出月租用戶，1個多月來停車情況相當踴躍。
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