大巨蛋工地裝消音棉 北市：13處未拆罰6萬餘元

台北市建管處今天表示，要求遠雄拆除大巨蛋工地機房內的消音棉，仍有13處未拆，每處開罰新台幣5000元怠金，這次總計裁罰遠雄6萬5000元，並要求2週內拆除，不拆除可連續開罰。

台北市議員日前披露大巨蛋商場棟機房施作消音棉，北市府建築管理工程處7月3日清查後發現，機房施作消音棉包含商場棟11處、旅館辦公棟11處、巨蛋棟2處，除商場棟由遠雄拆除完畢外，其餘要求遠雄主動拆除。為此，建管處日前已針對24處裝設消音棉機房，依建築法規定，先裁處遠雄8萬4722元罰鍰。

建管處今天發布新聞資料指出，針對24處裝設消音棉機房的行政處分，遠雄表達不願繳納罰金且要提訴願。

建管處表示，行政救濟為法律保障人民權利，按訴願法規定，行政處分不因提訴願而停止。遠雄因逾期未拆，依行政執行法，仍針對未拆消音棉機房每處罰5000元怠金，13處共6萬5000元，並限期2週內拆除，若不拆可連續處怠金至拆除為止。

建管處指出，13處未拆除消音棉機房，包含巨蛋棟2處、旅辦棟11處。

建管處表示，為防範遠雄違法施作其他工程，會持續每天不定時派員巡查，每周三定期與消防局、勞檢處、環保局及專業技師公會進行聯合安全檢查，不允許遠雄違法施作其他工項。