新北8月起送寶貝袋提供篩檢 助幼兒發展打基礎

新北市府製作2萬多份「育兒寶貝袋」今天亮相，自8月1日起贈送給前往戶政出生登記的新生兒家長，透過示範工具對照兒童發展歷程表，可觀察寶貝發展程度，奠定幼兒發展根基。

恩主公醫院兒童發展早療中心主任林宏琪表示，幼兒6歲前的發展是關鍵期，3歲前的大腦發展可塑性最高；若發現有發展遲緩現象，務必儘早篩檢早期治療，以免影響功能發展。

新北市「育兒寶貝袋」內的示範工具有手搖鈴、鎖螺絲、觸覺球、認知小書、蠟筆、故事繪本、積木及安全剪刀。

裡面也有各年齡層的粗動作、細動作、語言及認知、身邊處理及社會性的說明，例如何時白天不會尿褲子、何時學會自己穿襪子及自己刷牙。

林宏琪指出，幼兒6歲前的發展是關鍵期，尤其，3歲以前的大腦發展可塑性最高，根據醫學研究，幼兒在3歲時大腦已經完成80%的發育。

林宏琪說，父母在日常生活中可利用簡單的檢測教具、玩具，與幼兒展開感官、語言、動作、情緒及認知等5大發展面向的互動，掌握孩子的發展知能，在自然情境下增進發展能力。

他說，「大隻雞晚啼」已是舊時的教養觀念，若發現幼兒有發展遲緩現象，務必要儘早篩檢，早期發現才能早期治療，以免影響幼兒未來的發展。

新北市長侯友宜今天出席「育兒寶貝袋」發表記者會時表示，國內出生率位居全球倒數第三，僅高於澳門、新加坡，他鼓勵大家多生育，這次市府運用無名氏所捐贈新台幣2000萬元的部分善款，製作「育兒寶貝袋」，盼幫助家長更了解孩子的發展和成長。