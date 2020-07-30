疫情衝擊弱勢 新北庇護展售會8月1日登場

新冠肺炎疫情衝擊產業包括各庇護工場，新北市勞工局8月1日在板橋車站地下B1廣場辦「振興x愛，新北庇護最愛爸比」特賣會，邀請市內12家庇護工場設攤，提供多款點心及手工皂等禮品供選購，使用振興三倍券滿399元加贈刮刮樂，有機會把GOGORO機車「刮」回家。

新北市庇護工場在上半年疫情衝擊下，無論企業、政府單位活動、會議及民眾社交送禮都大幅縮減，整體業績大受影響，其中以「喜憨兒」、「慈泰」及「慈育」等烘焙禮盒為主力銷售產品影響最大，平均業績下滑約2成。如今疫情舒緩，各庇護工場期待買氣回溫，下半年能將業績拚回來。

疫情衝擊期間，很多身心障礙學員也都擔心不能上班，他們並非擔心沒有錢可賺，而是害怕日後無處可去，只能待在家裡。

目前全市有26家庇護工場，提供超過500名身心障礙者工作機會，市府希望各界購買「新北庇護禮」支持身障就業，也歡迎到yahoo、PChome、momo、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購。

勞工局長陳瑞嘉表示，新冠肺炎疫情衝擊經濟民生，身障社福團體生計也不能例外，希望藉特賣活動刺激買氣，幫助弱勢團體度過難關。特賣會提供「滿200送50」、「滿299轉轉樂」送精美庇護小禮及「滿399贈刮刮卡」等優惠。