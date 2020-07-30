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北市市政顧問涉積欠燈節義交費 竟由公帑代墊

中央社 / 台北30日電

國民黨北市議員秦慧珠接獲陳情指出，北市市政顧問謝俊州積欠觀傳局台北燈節義交協勤費共21萬餘元，但觀傳局竟先墊付16萬餘元。觀傳局說，是代轉交攤商費用。

秦慧珠表示，觀傳局今年2月6日突要警方規劃及執行交通疏導。警方隔天臨時聯繫義交，並告知協勤費由謝俊州負責，義交大隊把協勤費21萬餘元告知謝俊州，並獲謝俊州承諾付款。觀傳局2月7日也臨時申請義交在今年台北燈節協助指揮路口，協勤費約21萬餘元，但義交近5個月卻未收到款項。

她指出，由於義交大隊向她陳情事後未收到應付款項，6月1日協助義交跟北市府開協調會，謝俊州當時透過電話除確認每天執勤時間、扣除觀傳局承擔部分及協勤費用外，也詢問如何付款，並提及「我是市政顧問，請放心」。

秦慧珠質疑，自己事後多次在議會向北市觀傳局長劉奕霆及市長柯文哲專案報告提出質詢都無效。直到7月28日，觀傳局才通知義交當天下午至市府領款，並由劉奕霆墊付協勤費16萬餘元；另2名義交及幹部督導協勤費的4萬餘元，竟由交通警察大隊簽辦負責給付。

她要求，研議訂定「台北市交通義勇警察協勤派遣與管理辦法」，以免類似問題再發生。

劉奕霆今天回應，攤商、義交依往例會開協調會，確認哪些道路需義交協勤，但因今年台北燈節受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，攤商設攤時間較緊急，所以沒開會，已向柯文哲承諾會檢討改進。

他強調，這筆16萬餘元的費用是攤商前幾天交付，並由他代轉給義交的，至於費用為何從新台幣21萬餘元下降，是因攤商原本仍有疑慮，最後交通大隊與義交的溝通結果就是16萬餘元。

謝俊州解釋，當初攤商未被告知要繳義交協勤費，直到營運後才轉達給攤商，原本燈節結束後要付款，因雙方對金額認知不同。經幾個月協調溝通，問題已解決。

北市 秦慧珠 警察

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